Клопп рад возвращению Алькантары

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своей радостью от возвращения полузащитника Тиаго Алькантары на футбольное поле.

Перед выездом к "Ньюкаслу" Клопп сомневался, что Тиаго, отсутствовавший с 17 октября, отправится с командой, но все же взял 29-летнего испанца с собой и даже выпустил на замену на 73-й минуте.



И хотя эта замена не позволила "красным" вырвать победу (0:0), игрой Алькантары Клопп остался очень доволен.



"Вообще-то, мы подписали Тиаго, потому что считали его хорошим игроком, поэтому, как вы можете себе представить, нам нравится, когда он в команде. Это ясно".



"Другие парни были абсолютно невероятны, пока он отсутствовал. К примеру, Джеймс Милнер провел суперматч сегодня вечером. Правда".



"Поэтому, да, это хорошо, что он вернулся, он суперигрок. Думаю, из своих 20 минут около 12 он сыграл блестяще, а затем слегка выдохся, но это нормально — он провел ровно две тренировки с командой. Ему еще предстоит поработать над физической формой и войти в ритм".



"Кстати, вернулся и Шак (Джердан Шакри), и возвращение парней — это лучшая новость сегодня вечером, плюс никто не травмировался, что важно. Это означает, что к "Саутгемптону" мы, наверное, сможем отправиться с тем же подбором игроков", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".