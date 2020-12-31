"Бернли" сменил владельца

Бернли Американская компания ALK Capital завершила приобретение контрольного пакета акций "Бернли".

ALK досталось 84 процента акций клуба с "Терф Мур". Стоимость сделки не разглашается, но оценивается примерно в 170 миллионов фунтов.

Теперь Майк Гарлик уступает пост президента "бордовых" 53-летнему Алану Пейсу, управляющему партнеру ALK, но остается в управлении клуба в качестве директора.

В своем официальном заявлении Пейс утверждает, что для "Бернли" начинается "новая эра". Подтвердить это он сможет уже в ближайшие дни, поддержав главного тренера Шона Дайча на трансферном рынке.


Метки ALK Capital, Бернли

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2020 12:00

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  1. vyrentz 31.12.2020 12:17 # vyrentz
    купить за 170, вложить 50 и довести до товарного вида, продать шейхам за 500. профит

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