"Бернли" сменил владельца

Американская компания ALK Capital завершила приобретение контрольного пакета акций "Бернли".

ALK досталось 84 процента акций клуба с "Терф Мур". Стоимость сделки не разглашается, но оценивается примерно в 170 миллионов фунтов.



Теперь Майк Гарлик уступает пост президента "бордовых" 53-летнему Алану Пейсу, управляющему партнеру ALK, но остается в управлении клуба в качестве директора.



В своем официальном заявлении Пейс утверждает, что для "Бернли" начинается "новая эра". Подтвердить это он сможет уже в ближайшие дни, поддержав главного тренера Шона Дайча на трансферном рынке.