Макманаман считает, что с двумя приобретениями "Ливерпуль" уйдет в отрыв

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман считает, что команда Юргена Клоппа вновь уверенно выиграет Премьер-Лигу, если купит двух центральных защитников в январе.

Новый год "Ливерпуль" встречает в качестве единоличного лидера Премьер-Лиги, хотя на сей раз отрыв "красных" выглядит совсем не так внушительно, как 12 месяцев назад.



Макманаман советует Клоппу не упускать возможность, которую дает зимнее трансферное окно, потому что иначе "красных" будет ждать упорная борьба за титул.



"Думаю, то, насколько упорной будет чемпионская гонка, зависит от финансовой мощи других команд. Но если "Ливерпуль" возьмет и купит двух центральных защитников, они уйдут в отрыв".



"Если они этого не сделают, гонка будет ноздря в ноздрю, будет гораздо упорнее. Логично ожидать, что другие команды попытаются укрепить свой состав и набрать ход".



"Я буду счастлив, если "Ливерпуль" получит усиление, если Тиаго вернется в строй, если они наберут форму и уйдут в отрыв".



"Мы знаем, что у "Ливерпуля" есть оборонительные проблемы, и похоже на то, что Жоэль Матип пропустит немало".



"Ходят разговоры, что они не будут обращаться на трансферный рынок. Но фанаты "Ливерпуля" отчаянно этого требуют от Юргена Клоппа".



"Им требуется усиление в центр обороны, чтобы выдержать конкуренцию и обрести стабильность, которая позволит им уйти в отрыв от преследователей", — сообщил Макманаман Amazon Prime.