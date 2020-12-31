Макманаман считает, что с двумя приобретениями "Ливерпуль" уйдет в отрыв
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман считает, что команда Юргена Клоппа вновь уверенно выиграет Премьер-Лигу, если купит двух центральных защитников в январе.
Новый год "Ливерпуль" встречает в качестве единоличного лидера Премьер-Лиги, хотя на сей раз отрыв "красных" выглядит совсем не так внушительно, как 12 месяцев назад.
Макманаман советует Клоппу не упускать возможность, которую дает зимнее трансферное окно, потому что иначе "красных" будет ждать упорная борьба за титул.
"Думаю, то, насколько упорной будет чемпионская гонка, зависит от финансовой мощи других команд. Но если "Ливерпуль" возьмет и купит двух центральных защитников, они уйдут в отрыв".
"Если они этого не сделают, гонка будет ноздря в ноздрю, будет гораздо упорнее. Логично ожидать, что другие команды попытаются укрепить свой состав и набрать ход".
"Я буду счастлив, если "Ливерпуль" получит усиление, если Тиаго вернется в строй, если они наберут форму и уйдут в отрыв".
"Мы знаем, что у "Ливерпуля" есть оборонительные проблемы, и похоже на то, что Жоэль Матип пропустит немало".
"Ходят разговоры, что они не будут обращаться на трансферный рынок. Но фанаты "Ливерпуля" отчаянно этого требуют от Юргена Клоппа".
"Им требуется усиление в центр обороны, чтобы выдержать конкуренцию и обрести стабильность, которая позволит им уйти в отрыв от преследователей", — сообщил Макманаман Amazon Prime.
31.12.2020 11:00
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Сегодня в офф Инстаграмме лиги чемпионов скинули картинку, какие Команды выигрывали лч с 1956 года ( самый лучший и представительский турнир) удивительный факт больше всех лч брал ЛФК (великий и могучий) целых 6 раз больше всех в Англии.. У арсенала целых 0 кубков за всю историю как и у мансити, у сутулси целый один кубок - миллиардные вложения куча топ тренеров азначено и слито и выиграл вам его лооол. диматео ахахаха (помойка одним словом) самый близкий к нам клуб по количеству трофеев лч это мю у них три трофея - не густо но достойно уважения. С гаступающим
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какие 2, будет супер хотя быть 1го топ заща купить)
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Легенда дело говорит!время покупать,чтобы выиграть лигу!а то потеряем позиции.не будет приобретений-не будет первого места
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только вот проблема в том, что этих приобретений не будет!
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Которых не будет
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