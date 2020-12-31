Рюдигер рассказал, что начинал карьеру как вингер

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер рассказал, что начинал свою карьеру в качестве вингера.

Выступая на своей основной позиции в центре обороны, Рюдигер добился значительных успехов, выиграв с "синими" Кубок Англии и Лигу Европы. За сборную Германии Антонио провел 37 матчей, завоевав Кубок Конфедераций-2017 и поучаствовав на ЧМ-2018.



Однако защитником Рюдигер стал только в дортмундской "Боруссии", куда он перешел в 2008 году юниором.



"В "Герте" из Целендорфа я играл в атаке вместе с Джоном Бруксом, который выступает в Бундеслиге за "Вольфсбург" в качестве защитника. У нас была тройка нападения: Джон в центре, я слева и Джером Кизеветтер, который сейчас выступает за "Интер Майами" в США, справа".



"Джером и я были довольно быстрыми игроками, Джон обладал хорошей техникой и рано вымахал ростом, в основном забивая головой из центра. Мы были очень хороши, и это привлекло внимание профессиональных клубов — в то время я был известен как вингер Антонио Рюдигер!"



"Джон отправился в "Герту" и переквалифицировался в центрального защитника. Я перешел в "Боруссию" и тоже стал защитником. Джером так и остался нападающим", — сообщил Рюдигер T-Online.