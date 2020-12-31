Ширер рассказал Вернеру, как вернуться в форму

Экс-бомбардир "Блэкберна" и "Ньюкасла" Алан Ширер дал пару советов нападающему "Челси" Тимо Вернеру, как тому вернуться в форму и снова начать забивать голы.

Вернер, летний новичок "синих", завершает 2020 год, не забивая уже 11 матчей кряду с учетом всех соревнований.



При этом второй лучший бомбардир прошлого сезона Бундеслиги регулярно имеет моменты и порой промахивается из убойных положений.



Ширер считает, что в сложившейся ситуации Вернеру нужно взять на себя обязанности пенальтиста, а также дополнительно поработать на тренировках.



"Он не может постучаться в дверь главного тренера и потребовать выходить на матчи в стартовом составе, потому что, если посмотреть на упускаемые им моменты, он этого не заслуживает".



"Примеры из истории говорят, что это не продлится долго и не может продолжаться долго — ради него самого и ради Фрэнка Лэмпарда. Что-нибудь должно измениться".



"На месте Вернера я бы тянулся к мячу каждый раз, когда "Челси" зарабатывает пенальти. Это такая отличная возможность вернуться в колею. Вы бы удивились от того, что делает с вами ощущение, когда ты видишь мяч в сетке. Ты сразу чувствуешь себя на полметра выше".



"Также я бы удвоил работу на тренировочном поле. Я бы попросил кого-нибудь встать за воротами и подавать мне мяч на небольшой высоте".



"Сам я бы расположился в пяти-шести метрах от ворот и просто бы вколачивал мяч в пустые ворота. Возможно, это прозвучит простовато, но я бы делал это снова и снова, просто чтобы подкрепить свою уверенность в себе. Затем я бы поставил вратаря — вратарь первой команды на это не согласится, поэтому я бы взял кого-нибудь из молодежной команды, — и делал бы то же самое".



"Повторение, повторение, повторение. "Практика закрепляет результат", — так привык говорить сэр Бобби Робсон, мой бывший тренер в "Ньюкасле".



"Когда в следующий раз мяч окажется перед тобой в матче, отработанный навык себя проявит", — пишет Ширер в своей колонке в The Athletic.