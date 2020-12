Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" и "Челси" следят за Джейдоном Санчо. Джорджиньо Вейналдум может перейти в "Вулверхэмптон". "Арсенал" поборется за Марселя Забитцера. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед", возможно, придется повременить до следующего лета с покупкой защитника "Норвича" Макса Ааронса, оцениваемого в 20 миллионов фунтов. (The Sun)



"Юнайтед" лидирует в борьбе за эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо. (The Sun)



Защитник "Торино" Глейсон Бремер остается на радаре у "Ливерпуля". (Corriere Granata)



"Ливерпуль" сохранят интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо. (Daily Mirror)



Побороться за Санчо готов "Челси". (Football.London)



"Вулверхэмптон" вступил в борьбу за полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума. (Gazzetta dello Sport)



"Арсенал" не заинтересован в экс-нападающем "Атлетико" Диего Косте. (talkSPORT)



"Арсенал" может составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за полузащитника "РБ Лейпциг" Марселя Забитцера. (Daily Express)



"Шальке-04" обратился к "Арсеналу" насчет возвращения защитника Сеада Колашинаца. (Sky Germany)



Дортмундская "Боруссия" хочет переманить 18-летнего вингера "Манчестер Сити" Джайдена Браафа. (Bild)



Нападающий Лионель Месси планирует сразу перейти из "Барселоны" в "Интер Майами", уже купив дом во Флориде. (Daily Mail)



"Наполи" работает над сделкой по аренде защитника "Челси" Эмерсона Палмери. (Corriere dello Sport)



Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс заинтересован в защитнике "Кристал Пэлас" Мамаду Сако. (The Athletic)



Другое



"Эвертон" недоволен тем, что "Сити" попросил Премьер-Лигу отложить матч на "Гудисон Парк", а спустя всего два дня спокойно вернулся к тренировкам. (Liverpool Echo)



"Тоттенхэм" в ярости от того, что Премьер-Лига отложила матч против "Фулхэма" за считанные часы до стартового свистка. (Daily Mail)



Карл Дарлоу останется первым номером "Ньюкасла", несмотря на выздоровление Мартина Дубравки. (Daily Mail)



Инвестиционная фирма ALK Capital купила 84 процента акций "Бернли" за 170 млн. фунтов. (Daily Mail)



Нападающий "Баварии" Томас Мюллер и его жена запускают стартап и будут продавать онлайн семенную жидкость породистых жеребцов. (The Sun)