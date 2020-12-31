Матип пропустит около трех недель
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип пропустит около трех недель с растяжением приводящей мышцы бедра.
Матип не принимал участия в безголевом матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в среду вечером, что стало следствием травмы, полученной Жоэлем против "Вест Бромвича" тремя днями ранее.
В минувший уикенд Матип всего лишь в седьмой раз в этом сезоне Премьер-Лиги вышел в стартовом составе "красных", но теперь 29-летний камерунец вынужден вернуться в лазарет.
"Обычно в случае с такого рода травмами требуется около трех недель", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Daily Mail.
Таким образом, теперь участие Матипа в домашнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 17 января находится под вопросом. Джо Гомес и Виргил Ван Дейк эту игру точно пропустят.
31.12.2020 07:00
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