Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип пропустит около трех недель с растяжением приводящей мышцы бедра.

Матип не принимал участия в безголевом матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в среду вечером, что стало следствием травмы, полученной Жоэлем против "Вест Бромвича" тремя днями ранее.



В минувший уикенд Матип всего лишь в седьмой раз в этом сезоне Премьер-Лиги вышел в стартовом составе "красных", но теперь 29-летний камерунец вынужден вернуться в лазарет.



"Обычно в случае с такого рода травмами требуется около трех недель", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Daily Mail.



Таким образом, теперь участие Матипа в домашнем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 17 января находится под вопросом. Джо Гомес и Виргил Ван Дейк эту игру точно пропустят.