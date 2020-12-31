Клопп: "Не сказать, что я чересчур разочарован"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не слишком расстраивает результат матча против "Ньюкасла".

2020 год "Ливерпуль" завершил в качестве единоличного лидера Премьер-Лиги, но при этом двумя ничейными результатами. В минувший уикенд "красные" в концовке упустили победу против "Вест Бромвича" (1:1), а в среду вечером не смогли дожать "Ньюкасл" (0:0).



Тем не менее, Клопп не печалится, ведь его команда показала хороший по содержанию футбол и имела немало моментов.



"О, нет, я не рад результату, но и не сказать, что я чересчур разочарован. Это футбол, и если ты не используешь свои моменты, тогда выиграть футбольный матч сложно".



"Но ты можешь сыграть вничью при плохой игре или сыграть вничью при хорошей игре, и сегодня вечером была ничья при хорошей игре. Мы просто не использовали свои моменты, поэтому я нахожу результат нормальным".



"Если ты продолжаешь создавать моменты, ты забьешь. Я знаю, что мы забьем снова, потому что так это устроено. В данный момент это не проблема".



"Нам требовалась реакция после второго тайма против "Вест Бромвича", потому что там мы слегка выпустили нити игры. Во втором тайме там казалось, что мы проигрываем 1:0, а не ведем 1:0".



"Сегодня вечером мы очень хорошо отреагировали на это, хотя и не добились нужного результата. Добейся мы победы 1:0, и каждый был бы предельно счастлив. Мы и должны были побеждать — 1:0, как минимум. Но мы этого не сделали, и остается смириться", — цитирует Клоппа Sky Sports.