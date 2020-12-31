"Ньюкасл" оказался не по зубам "Ливерпулю"
В заключительном матче Премьер-Лиги в странном 2020 году "Ньюкасл" оказался слишком крепким орешком для "Ливерпуля" — 0:0.
По сравнению с поражением 2:0 от "Манчестер Сити" в стартовый состав "сорок" вернулся Каллум Уилсон, заменив Мигеля Альмирона.
"Красные" недосчитались Жоэля Матипа и предоставили отдых Джорджиньо Вейналдуму. Вместо них появились Натаниэль Филлипс и Джеймс Милнер.
Гости проспал начало матча, за что едва не поплатились — пару хороших возможностей отличиться имел Уилсон, но в первом случае Алиссон перевел мяч на угловой, а во втором Фабиньо успел заблокировать удар Каллума.
Постепенно "Ливерпуль" стал приходить в себя и атаковать все настойчивее. На 34-й минуте Мохамед Салах принял заброс в штрафной, а затем пробил, но Карл Дарлоу спас "Ньюкасл".
Еще один отличный момент "красные" имели перед самым перерывом, когда Роберто Фирмино бил головой практически с линии вратарской, но мяч полетел прямо в руки Дарлоу.
Во втором тайме "Ливерпуль" только увеличил давление, и хозяевам пришлось несладко. Мог решать судьба матча Салах, который на 66-й минуте завершал контратаку своей команды, но, убрав защитника в сторону, просто не попал в дальний угол ворот.
"Сороки" после перерыва почти не атаковали, но на 79-й минуте пришел и их черед. Киран Кларк головой замыкал подачу со штрафного, однако Алиссон не потерял концентрацию из-за отсутствия работы.
На 81-й минуте вновь было жарко во владениях Дарлоу. Фабиан Шер вынес мяч уже с линии ворот после того, как голкипер "Ньюкасла" отбил снаряд прямо в Садио Мане.
"Сороки" держались из последних сил. На 88-й минуте мяч вновь едва не оказался в воротах домашней команды, но Дарлоу на самой линии остановил удар Фирмино головой после подачи углового. На этом штурм гостей по сути закончился.
Несмотря на то, что "Ньюкасл" много оборонялся, нельзя было сказать, что "сороки" запарковали автобус у своих ворот по примеру "Вест Бромвича". Игра была достаточно открытой, "Ливерпуль" проводил атаки на скорости, но просто своими моментами не воспользовался.
"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче
31.12.2020 00:55
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Последние комментарии:
пись пись епта, пись пись 6лять нах.уй)
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Манэ и Салах уроды конченые. Пасы не дают друг другу, делают одно и тоже каждый матч. Возомнили себя звёздами, пусть валял в Реал или куда хотят. Позорники. Ливерпуль в 4ке максимум будет, и то за счастье. Пора спускаться с небес на землю. К сожалению наши лидеры совсем не лидеры а чмошники обычные
(ответить)
ебланы, просто просрали конец года, 2 ничьих с явнейшими аутсайдерами, команду вообще нельзя отправлять отдыхать, вечно расслабленные возвращаются, пара человек всего на уровне отыграла, и это фабиньо с алиссоном, ну может еще робертсон, остальные отвратительно.
филлипс это нечто, это даже не уровень шипа, хуже футболиста я уже давно не видел, как будто любитель вышел, максимум неверных решений от него.
дарлоу хорош,все по красоте сделал, заслуживает вызова в сборную.
радует, что тиаго вернулся, это единственное светлое пятно.
топу надо пизды уже дать игрокам, пора уже серьезно выговорить некоторым, салаху с трентом в первую очередь.
а так очередной позор, это 1 место, конечно, сейчас нах не нужно, лучше б собираться начали на игры с андердогами
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Первый тайм в мусорку и забыть, второй отлично провели, но мяч тупо не шёл в ворота. Функциональный спад налицо, он ожидаем и закономерен, тем более в такой сложный сезон и кучей травм. Ничего, одно очко набрали, тоже норм.
PS Что вы налетели на Филипса и Джонса. Молодые парни без достаточного игрового опыта на должном уровне выходят в старте в сложный для команды период. Да не стабильны, естественно не застрахованы от ошибок, а вы их уже похоронили. Посмотрел бы я на кого-нибудь из вас в подобной ситуации, хотя бы на уровне вашего чемпионата Залупинска.
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Очередной сухарь Алиссона! Даже в кризисе и без колоссальных трат идем на 1-м месте, вот что значит чемпионский характер.
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жара
если не три, то два 100% момента было
Ньюкасл очень фартовый
Филипс - просто Буратино
заща не возьмут - пиздарики
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стоило хоть кому-то немного надавить на лузерку и вклиниться за борьбу за титул, колбасники сразу потекли как су4ки и задрожали)
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Сук ушли блать в отрыв нахрен, я не понимаю, видно же что игра у салаха не идёт , ну замени его, но нет, выпустил шакири в 94 минут , по издеваться над ним что ли ? Короче Клопп топ ахахахахахаха
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Неплохо сыграли
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дальше будет лучше
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Травмы цз и цпз, все переживают как Лфк сможет без них. А на деле кучка импотентов атаки разучилась бить по воротам и вскрывать автобусы. Видеть перепасовки во вратарской это нечто. Только Лфкашники так могут. Прям коментировать хочется:"Мо забей, нет спасибо лучше ты Садио, нет-нет, лучше Бобби". Довыебывались тратить моменты, думая, что свысоким пресингом и лучшими вингбеками мира моментов всегда будет много. Так что закономерно. Едем дальше.
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Алькантара Маэстро. В основу этого гения. Салахера продавать летом.
Пока что-то стоит. Без цз тяжко, Фабиньо тянет в атаку, второго цз тупо нет.
Повезло что на воротах Алисон, спас титан.
Едем дальше. Домашний матч с манками - все и покажет
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Огонь чемп. Победителю может хватить и 80 очков
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Ливер теперь по потерянным очкам наравне с физруком Сульшером. Что за всратый год.
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клопп должен отравиться салатом, иначе сезон не спасти.
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Пцц могли пойти в отрыв - но потеряли 4 очка на ровном месте.
Команда просто не о чем.Так вяло перекатывать на 93-й минуте и еще и обрезатся.Сыкун Хендо все искал вчерашний день, вместо ебануть по воротам с 35 метров в стиле Джеррарда.
Позор и еще раз позор.Надеюсь команду Клоп перезагрузить иначе не достойны защитить титул.Как раз в таких матчах и выигрывается чемпионство.Где надо чтоб зашло - а не ковыряние в очке Салаха и Мане, где тупой защ бегущий 100 метровку за 18 секунд успевает 3 раза с ленточки спасать команду.
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шо с е6алом? лежать + сосать
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Скаузеров с победой!
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Клопп красавчик дает надежду другим баранам
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Пенсов можно поздравить, вымолили ничью.
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