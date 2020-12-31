"Ньюкасл" оказался не по зубам "Ливерпулю"

В заключительном матче Премьер-Лиги в странном 2020 году "Ньюкасл" оказался слишком крепким орешком для "Ливерпуля" — 0:0.

По сравнению с поражением 2:0 от "Манчестер Сити" в стартовый состав "сорок" вернулся Каллум Уилсон, заменив Мигеля Альмирона.



"Красные" недосчитались Жоэля Матипа и предоставили отдых Джорджиньо Вейналдуму. Вместо них появились Натаниэль Филлипс и Джеймс Милнер.



Гости проспал начало матча, за что едва не поплатились — пару хороших возможностей отличиться имел Уилсон, но в первом случае Алиссон перевел мяч на угловой, а во втором Фабиньо успел заблокировать удар Каллума.



Постепенно "Ливерпуль" стал приходить в себя и атаковать все настойчивее. На 34-й минуте Мохамед Салах принял заброс в штрафной, а затем пробил, но Карл Дарлоу спас "Ньюкасл".



Еще один отличный момент "красные" имели перед самым перерывом, когда Роберто Фирмино бил головой практически с линии вратарской, но мяч полетел прямо в руки Дарлоу.



Во втором тайме "Ливерпуль" только увеличил давление, и хозяевам пришлось несладко. Мог решать судьба матча Салах, который на 66-й минуте завершал контратаку своей команды, но, убрав защитника в сторону, просто не попал в дальний угол ворот.



"Сороки" после перерыва почти не атаковали, но на 79-й минуте пришел и их черед. Киран Кларк головой замыкал подачу со штрафного, однако Алиссон не потерял концентрацию из-за отсутствия работы.



На 81-й минуте вновь было жарко во владениях Дарлоу. Фабиан Шер вынес мяч уже с линии ворот после того, как голкипер "Ньюкасла" отбил снаряд прямо в Садио Мане.



"Сороки" держались из последних сил. На 88-й минуте мяч вновь едва не оказался в воротах домашней команды, но Дарлоу на самой линии остановил удар Фирмино головой после подачи углового. На этом штурм гостей по сути закончился.



Несмотря на то, что "Ньюкасл" много оборонялся, нельзя было сказать, что "сороки" запарковали автобус у своих ворот по примеру "Вест Бромвича". Игра была достаточно открытой, "Ливерпуль" проводил атаки на скорости, но просто своими моментами не воспользовался.



"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче