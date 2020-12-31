Регилон уверен, что "Тоттенхэм" выиграет трофей в этом сезоне
Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон выразил уверенность, что "шпоры" прервут свою бестрофейную серию в этом сезоне.
Набрав всего два очка из 12 последних, "Тоттенхэм" был отброшен вглубь таблицы Премьер-Лиги. Также "шпоры" уже достигли 1/16 финала Лиги Европы и полуфинала Кубка Лиги, а в январе возьмут старт в Кубке Англии.
Регилон чувствует, что на одном из этих фронтов "Тоттенхэму" обязательно повезет — иначе и быть не может для команды, которую тренирует Жозе Моуриньо.
"Не знаю, где именно, но я видел, что в своем втором сезоне Моуриньо выигрывал трофей в каждой команде, в которой ему довелось поработать".
"Глядя на него, я вижу уверенного в себе человека, и мне хочется сказать: "Да, мы обязательно выиграем что-нибудь".
"Нам нужно что-нибудь выиграть. Уверен, с этим настроем мы достигнем цели", — сообщил Регилон AS.
31.12.2020 00:05
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Не ту команду перешёл
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Кубок лиги хотя бы для начала)
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