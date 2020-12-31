Регилон уверен, что "Тоттенхэм" выиграет трофей в этом сезоне

Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон выразил уверенность, что "шпоры" прервут свою бестрофейную серию в этом сезоне.

Набрав всего два очка из 12 последних, "Тоттенхэм" был отброшен вглубь таблицы Премьер-Лиги. Также "шпоры" уже достигли 1/16 финала Лиги Европы и полуфинала Кубка Лиги, а в январе возьмут старт в Кубке Англии.



Регилон чувствует, что на одном из этих фронтов "Тоттенхэму" обязательно повезет — иначе и быть не может для команды, которую тренирует Жозе Моуриньо.



"Не знаю, где именно, но я видел, что в своем втором сезоне Моуриньо выигрывал трофей в каждой команде, в которой ему довелось поработать".



"Глядя на него, я вижу уверенного в себе человека, и мне хочется сказать: "Да, мы обязательно выиграем что-нибудь".



"Нам нужно что-нибудь выиграть. Уверен, с этим настроем мы достигнем цели", — сообщил Регилон AS.