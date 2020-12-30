Де Хеа: "МЮ верит, что может выиграть Премьер-Лигу"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что его команда верит в свои шансы выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Выцарапав победу 1:0 против "Вулверхэмптона" во вторник вечером, "Юнайтед" стал главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".



По словам Де Хеа, "красные дьяволы" не считают свою вторую позицию случайной и решительно настроены вмешаться в борьбу за титул. Давид и партнеры верят, что они способны стать чемпионами.



"Конечно. Думаю, у нас есть эта вера. Ты должен верить, ты должен сохранять веру всегда, но в то же время мы должны быть спокойны, потому что до финиша еще далеко, и впереди у нас много матчей".



"Мы должны полностью сосредоточиться на "Астон Вилле", а затем на следующем матче и так далее".



"Думаю, у нас есть этот победный дух, и это очень важно для команды. Все мы хотим побеждать, хотим стараться до конца. Было приятно видеть, что команда до последней минуты старалась забить гол и в итоге его забила. Это прекрасно".



"В данный момент мы чувствуем себя очень сильными и очень уверенными, и нам важно начать 2021 год так же, как мы закончили этот — сильно, уверенно, с победным духом и с ощущением, что каждый матч подобен кубковому финалу", — сообщил Де Хеа MUTV.