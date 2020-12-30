Фосу-Менса предложено остаться в МЮ до 2024 года

Защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса получил от своего клуба предложение о новом контракте до 2024 года, но не спешит его принимать.

Фосу-Менса является воспитанником академии "Юнайтед", но после своего дебюта в феврале 2016 сыграл 30 матчей за первую команду "красных дьяволов", включая лишь три в этом сезоне.



Действующий контракт Тимоти истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" с помощью предложения о продлении сотрудничества показал, что не хочет терять своего воспитанника.



Однако Фосу-Менса хочет играть регулярно и может покинуть "Олд Траффорд" за небольшую плату уже в январе. Благо у 22-летнего защитника сборной Голландии есть некоторые варианты.



Среди клубов, готовых выкупить Тимоти уже в январе, Sky Sports называет "Марсель" и "Герту".