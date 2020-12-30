"Сити" укротил вспышку коронавируса
"Манчестер Сити" не выявил новых случаев заражения коронавирусом, поэтому возобновляет тренировки и готов снова играть матчи.
Напомним, назначенный на вечер понедельника матч "Сити" в Премьер-Лиге против "Эвертона" пришлось отменить из-за вспышки коронавируса в стане "горожан".
На прошлой неделе COVID-19 был диагностирован у защитника Кайла Уолкера и нападающего Габриэля Жезуса, к которым затем присоединилось еще несколько инфицированных из числа игроков и сотрудников клуба с "Этихад" — предположительно, пятеро.
Однако сегодня "Сити" объявил, что других случаев заражения выявлено не было, поэтому клуб открывает свою тренировочную базу, которая подверглась тщательному клинингу в предыдущие 48 часов.
Уже сегодня команда Хосепа Гвардиолы приступает к тренировкам, а значит будет готова сыграть против "Челси" в Премьер-Лиге в воскресенье и против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги 6 января.
30.12.2020 21:00
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Вот так надо бороться с этой смертоносной болезнью, не то что все хуйней страдают, получились бы. Два дня и все дела
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щитюки тупо зассали потерять очки против эве.
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