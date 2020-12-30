Холдинг надеется, что "Арсенал" вернется в борьбу за попадание в Европу

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг поставил перед своей командой задачу вернуться в борьбу за попадание в топ-6 Премьер-Лиги.

Благодаря победам над "Челси" и "Брайтоном" Холдинг и партнеры отдалились от зоны вылета и поднялись на 13-ю позицию в турнирной таблицы.



От топ-6 "канониров" отделяют только шесть очков, и Роб надеется совершить еще один рывок.



"Естественно, это был очень тяжелый отрезок для нас, но стоило нам одержать победу, как мы получил большой импульс".



"Сейчас мы одержали еще одну победу, и я надеюсь, это перерастет в некоторую серию, мы будем набирать очки и поднимемся в таблице".



"Я скрещиваю пальцы и надеюсь, что мы сможем улучшить свое положение и вернемся в зону еврокубков, а также будем продолжать в том же духе", — цитирует Холдинга Evening Standard.