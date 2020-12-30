Холдинг надеется, что "Арсенал" вернется в борьбу за попадание в Европу

Роб Холдинг Защитник "Арсенала" Роб Холдинг поставил перед своей командой задачу вернуться в борьбу за попадание в топ-6 Премьер-Лиги.

Благодаря победам над "Челси" и "Брайтоном" Холдинг и партнеры отдалились от зоны вылета и поднялись на 13-ю позицию в турнирной таблицы.

От топ-6 "канониров" отделяют только шесть очков, и Роб надеется совершить еще один рывок.

"Естественно, это был очень тяжелый отрезок для нас, но стоило нам одержать победу, как мы получил большой импульс".

"Сейчас мы одержали еще одну победу, и я надеюсь, это перерастет в некоторую серию, мы будем набирать очки и поднимемся в таблице".

"Я скрещиваю пальцы и надеюсь, что мы сможем улучшить свое положение и вернемся в зону еврокубков, а также будем продолжать в том же духе", — цитирует Холдинга Evening Standard.


Метки Арсенал, Холдинг

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2020 18:00

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