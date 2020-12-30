"Юнайтед" хочет купить Триппьера или Ааронса в январе

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к Кирану Триппьеру, даже после дисквалификации, но в то же время присмотрел альтернативу защитнику "Атлетико".

Об интересе "Юнайтед" к Триппьеру стало известно еще в начале декабря. С помощью опытного игрока сборной Англии главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер хотел добавить конкуренции Аарону Ван-Биссаке на правом краю обороны.



С тех пор Триппьер успел схлопотать дисквалификацию от FA за нарушение запрета на ставки в букмекерских конторах, будучи отстраненным от любой футбольной активности до марта.



По информации Daily Mail, 10-недельная дисквалификация Кирана не поколебала желание "Юнайтед" подписать экс-игрока "Тоттенхэма" в январе. Но у Сульшера есть выбор.



Одновременно "дьяволы" рассматривают Макса Ааронса из "Норвича" в качестве альтернативы Триппьеру. 20-летний англичанин ярко себя проявил еще в прошлом сезоне, по итогам которого "канарейки" вылетели из Премьер-Лиги.