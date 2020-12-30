Премьер-Лига не собрается останавливать сезон

Вопреки слухам, Премьер-Лига не обсуждает возможность остановки сезона из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Накануне издание The Telegraph сообщило, что клубы Премьер-Лиги ведут переговоры об экстренном двухнедельном перерыве в январе, опасаясь взрывного роста заболеваний COVID-19.



Эту тему сразу же принялись активно обсуждать. Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс выступил за, его коллега Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед" — против.



Однако Sky Sports и Daily Mirror утверждают, что боссы Премьер-Лиги не собираются останавливать сезон, а обозначенные выше переговоры просто являются диалогом отдельных клубов между собой.



Остановка сезона стала бы настоящим кошмаром для составителей расписания — график матчей и без того очень плотный, а просто перенести отложенные игры на концовку кампании не выйдет из-за Чемпионата Европы.