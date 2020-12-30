Бэйли приблизился к переезду в Премьер-Лигу

Вингер "Байера" Леон Бэйли сделал шаг к переезду в Премьер-Лигу, став клиентом английского агентства Unique Sports Management.

Отныне интересы Бэйли будут защищать агентство отца игрока Крейга Батлера Phoenix Sports Management и как раз USM, среди прочих клиентов которого значатся Аарон Ван-Биссака из "Манчестер Юнайтед", Рис Джеймс из "Челси", Мичейл Антонио из "Вест Хэма", Каллум Уилсон из "Ньюкасла".



Как утверждает Daily Mail, старт сотрудничества USM и Леона совпал с новым витком интереса клубов Премьер-Лиги к 23-летнему игроку сборной Ямайки.



За игрой Бэйли, который в этом сезоне забил девять голов и отдал семь результативных передач в 19 матчах за "Байер", следят "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Эвертон", а в прошлом Леона сватали в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



Согласно слухам, сам Бэйли, которого летом безуспешно пытался купить "Лидс", отчаянно рвется в Премьер-Лигу, и содействие USM, возможно, позволит ему осуществить свою мечту уже в следующем месяце.