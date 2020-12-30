Артета призвал к осторожности в отношении Сака
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал публику быть осторожной в отношении полузащитника Букайо Сака.
Накануне против "Брайтона" Сака провел очередной блестящий матч, став автором голевой передачи на Александра Лакасетта, а также забрав награду лучшему игроку встречи, как и 72 часами ранее против "Челси".
Букайо совершил настоящий прорыв в своем развитии в 2020 году, однако Артета просит людей не отвлекать 19-летнего англичанина.
"Я бы хотел, чтобы каждый был осторожен, оставил бы его в покое и позволил бы ему развиваться".
"Думаю, он развивается в правильном направлении. Думаю, рядом с ним есть правильные люди. Я имею ввиду его близких, его окружение".
"Также у него есть правильные партнеры по команде, чтобы постоянно поддерживать его, вселять в него уверенность и не позволить ему потерять почву под ногами".
"Затем, надеюсь, мы сможем стать для него правильными тренерами и правильным клубом, чтобы в будущем он стал тем игроком, которым может стать", — цитирует Артету Sky Sports.
30.12.2020 14:00
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"чтобы в будущем он стал тем игроком, которым может стать" - лавочником барсы. скриньте нахуй
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