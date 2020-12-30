Артета призвал к осторожности в отношении Сака

Букайо Сака Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал публику быть осторожной в отношении полузащитника Букайо Сака.

Накануне против "Брайтона" Сака провел очередной блестящий матч, став автором голевой передачи на Александра Лакасетта, а также забрав награду лучшему игроку встречи, как и 72 часами ранее против "Челси".

Букайо совершил настоящий прорыв в своем развитии в 2020 году, однако Артета просит людей не отвлекать 19-летнего англичанина.

"Я бы хотел, чтобы каждый был осторожен, оставил бы его в покое и позволил бы ему развиваться".

"Думаю, он развивается в правильном направлении. Думаю, рядом с ним есть правильные люди. Я имею ввиду его близких, его окружение".

"Также у него есть правильные партнеры по команде, чтобы постоянно поддерживать его, вселять в него уверенность и не позволить ему потерять почву под ногами".

"Затем, надеюсь, мы сможем стать для него правильными тренерами и правильным клубом, чтобы в будущем он стал тем игроком, которым может стать", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Сака

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2020 14:00

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  1. flamic 30.12.2020 14:10 # flamic
    "чтобы в будущем он стал тем игроком, которым может стать" - лавочником барсы. скриньте нахуй

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