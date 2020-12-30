16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды
В среду, 30 декабря, двумя поединками продолжится 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ТОТТЕНХЭМ — ФУЛХЭМ 21:00 Онлайн трансляция
"Тоттенхэм" удручающим образом завершает 2020 год. После победы над "Арсеналом" в начале декабря "шпоры" набрали лишь два очка из 12 возможных. "Фулхэм" все четыре своих последних матча в Премьер-Лиге завершил вничью и только в случае победы встретит Новый год вне зоны вылета. "Тоттенхэм" выиграл 10 из 11 последних встреч с "дачниками" в рамках чемпионата.
"Тоттенхэм" будет лишен Джовани Ло Чельсо, Лукаса Моуры, Карлоса Винисиуса и выбывшего на несколько недель Гарета Бэйла.
Полузащитник "Фулхэма" Марио Лемина пропустил матч против "Саутгемптона" из-за условий своей аренды, но теперь снова готов играть. Кенни Тете стал отцом и готов вернуться к игре в футбол. Теренс Конголо по-прежнему травмирован.
НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн трансляция
"Ньюкасл" может вдохновиться примером "Вест Бромвича", которому в предыдущем туре удалось отобрать очки у "Ливерпуля". Тем более, что против "Манчестер Сити" тактика запаркованного автобуса какое-то время работала у "сорок". "Красные" в любом случае встретят Новый год лидером Премьер-Лиги, но имеют приятную возможность увеличить свой отрыв. "Ньюкасл" проиграл все шесть последних встреч с "Ливерпулем" в чемпионате.
"Ньюкасл" по-прежнему лишен Джонджо Шелви и Райана Фрэйзера. Джамаал Ласселлс и Аллан Сен-Максимен еще не оправились от последствий коронавируса.
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип вне игры с травмой приводящей мышцы бедра. Тиаго Алькантара уже приступил к тренировкам, но играть пока не готов. Виргил Ван Дейк. Джо Гомес и Диогу Жота вернутся еще не скоро.
30.12.2020 13:00
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Последние комментарии:
Сорокам надо взять пример у бромвича, плюс оборона у них лучше
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посмотрите где на самом деле пенсы и кто их настоящие соперники
чепушилы ссаные
https://youtu.be/xzVyRYj0nDc
(ответить)
эка пенсов распидорасило по всей ветке
ладны бы еще скам, второе место как никак с таким тренером
но нет
атут пенсы выступают. на арене. как медведи в цирке.
(ответить)
Пацаны, проверьте пожалуйста, пытаюсь изменить клуб, за который я болею в профиле фапла, но не получается.
Миха что ли заблочил это возможность чтобы колбасники не переобувались?
(ответить)
https://t.me/tg_epl/6499
Какой же мудак.
(ответить)
Сурееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееннннннннннннннн
(ответить)
алькантара, жопа - накупили 6лять стекла, ору, пользы никакой, только в лазарете чилят))
(ответить)
сложный выезд
но ожидания примерно как от выезда с КП
возможна ничья или неожиданный разгром сорок
если Ливерпуль сыграет на более чем 60 процентов - выиграем
(ответить)
Это все, конечно, хорошо, ЛФЦ лидирует несмотря на обилие травм и судейские решения не в их пользу, скум вывозит на отскоках и где-то судьях, ху.й с ними, у Срити нет фонадов, всем на них пох, от Хуйсенала многого не ждали, но вы только посмотрите на абсолютно е6анутый лондонский футбольный клуб «Щленще», который потратил под 500 млн летом, установив рекорд и который отсасывает на 10-й строчке, чудом выйдя из группы ЛЧ с Краснодарами и Реннами, ору.
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в апл
чмоне - 6 голов 2 гп
решфорд 7 голов 4 гп
в лч
решфорд 6 голов
чмоне 1 гол (и то разгром аталанты 5-0)
ко ко ко в состав лузерки пройдет только фернандеш ко ко ко
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колбасники, ну какая борьба за 4ку? это скорее у вас будет борьба за 4-ку, а у Челси за чемпионство! ору
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05.09.2020 12:47 #
bezviz
колбасники, ну какая борьба за 4ку? это скорее у вас будет борьба за 4-ку, а у Челси за чемпионство! ору, в прошлом сезоне с половиной игроков из академии финишировали на 3 месте, а они говорят что с лучшими игроками германии, голландии, одним из лучших защитников мира Силвой, Чилуэллом, скорее всего с новыми вратарем будут бороться за 4-ку) дол6оебы конечно же те еще....а это еще смотря на тот факт что соперники особо не усилились, мю, лузерка, ттх, арсиноль - по 1 игроку, у лузерки ваще нонейм днище, Заппакоста на его фоне топ игрок будет, сити с аке 6лять ору, и минус сане, силва, агуша весь в травмах, кароче я с полной уверенностью заявляю, можете скринить пид0ры, что Челси пронесется как смерч над всеми и заберет свою чашку АПЛ, и это еще далеко не все трофеи будут!
Источник: http://fapl.ru/posts/80729/?c=1
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По персоналиям ливер лучше мю будет, если в общем судить, но именно как команда - хрен знает, узнаем все 17 числа
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05.09.2020 11:17 #
thegodfather
зиеш, вернер, тиаго силва, чилвел, хаверц...я походу сплю)
лучшее ТО за долгое время...и это еще не конец, как мне кажется. Стоит еще 1-3 новичков ожидать, предположительно вратарь райс и тиаго алькантару заберем на зло зерпуков))))
то чувство когда обладатель последней лч из клубов апл и последний обладатель апл не может себе позволить тиаго, а пенсы его на сдачу возьмут, ахаххаха
Источник: http://fapl.ru/posts/83125/?c=1#c7274369
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ESSKEETIT!
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Кстать, в состав пенсов тож от колбасных прошел бы онли Клопп. Результативность отдельных игроков - резалт командной игры, по индивидуалке нет преимуществ даж над стеклянным Пулисиком, не говоря о том, что кривоножка Верник >>> Фирмино на своей основной позиции, как и вся пз. На месте колбасных я б переживал за судьбу Лэмпса больше самих пенсов, ибо при грамотном тренере не видать вам чемпика еще лет 30.
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Жаль, но победы хозяев.
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