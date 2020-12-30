16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 30 декабря, двумя поединками продолжится 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — ФУЛХЭМ 21:00 Онлайн трансляция



"Тоттенхэм" удручающим образом завершает 2020 год. После победы над "Арсеналом" в начале декабря "шпоры" набрали лишь два очка из 12 возможных. "Фулхэм" все четыре своих последних матча в Премьер-Лиге завершил вничью и только в случае победы встретит Новый год вне зоны вылета. "Тоттенхэм" выиграл 10 из 11 последних встреч с "дачниками" в рамках чемпионата.



"Тоттенхэм" будет лишен Джовани Ло Чельсо, Лукаса Моуры, Карлоса Винисиуса и выбывшего на несколько недель Гарета Бэйла.



Полузащитник "Фулхэма" Марио Лемина пропустил матч против "Саутгемптона" из-за условий своей аренды, но теперь снова готов играть. Кенни Тете стал отцом и готов вернуться к игре в футбол. Теренс Конголо по-прежнему травмирован.



НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн трансляция



"Ньюкасл" может вдохновиться примером "Вест Бромвича", которому в предыдущем туре удалось отобрать очки у "Ливерпуля". Тем более, что против "Манчестер Сити" тактика запаркованного автобуса какое-то время работала у "сорок". "Красные" в любом случае встретят Новый год лидером Премьер-Лиги, но имеют приятную возможность увеличить свой отрыв. "Ньюкасл" проиграл все шесть последних встреч с "Ливерпулем" в чемпионате.



"Ньюкасл" по-прежнему лишен Джонджо Шелви и Райана Фрэйзера. Джамаал Ласселлс и Аллан Сен-Максимен еще не оправились от последствий коронавируса.



Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип вне игры с травмой приводящей мышцы бедра. Тиаго Алькантара уже приступил к тренировкам, но играть пока не готов. Виргил Ван Дейк. Джо Гомес и Диогу Жота вернутся еще не скоро.