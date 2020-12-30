16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

Садио Мане против Ньюкасла В среду, 30 декабря, двумя поединками продолжится 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — ФУЛХЭМ 21:00 Онлайн трансляция

"Тоттенхэм" удручающим образом завершает 2020 год. После победы над "Арсеналом" в начале декабря "шпоры" набрали лишь два очка из 12 возможных. "Фулхэм" все четыре своих последних матча в Премьер-Лиге завершил вничью и только в случае победы встретит Новый год вне зоны вылета. "Тоттенхэм" выиграл 10 из 11 последних встреч с "дачниками" в рамках чемпионата.

"Тоттенхэм" будет лишен Джовани Ло Чельсо, Лукаса Моуры, Карлоса Винисиуса и выбывшего на несколько недель Гарета Бэйла.

Полузащитник "Фулхэма" Марио Лемина пропустил матч против "Саутгемптона" из-за условий своей аренды, но теперь снова готов играть. Кенни Тете стал отцом и готов вернуться к игре в футбол. Теренс Конголо по-прежнему травмирован.

НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн трансляция

"Ньюкасл" может вдохновиться примером "Вест Бромвича", которому в предыдущем туре удалось отобрать очки у "Ливерпуля". Тем более, что против "Манчестер Сити" тактика запаркованного автобуса какое-то время работала у "сорок". "Красные" в любом случае встретят Новый год лидером Премьер-Лиги, но имеют приятную возможность увеличить свой отрыв. "Ньюкасл" проиграл все шесть последних встреч с "Ливерпулем" в чемпионате.

"Ньюкасл" по-прежнему лишен Джонджо Шелви и Райана Фрэйзера. Джамаал Ласселлс и Аллан Сен-Максимен еще не оправились от последствий коронавируса.

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип вне игры с травмой приводящей мышцы бедра. Тиаго Алькантара уже приступил к тренировкам, но играть пока не готов. Виргил Ван Дейк. Джо Гомес и Диогу Жота вернутся еще не скоро.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 30.12.2020 14:27 # januzaj00
    Сорокам надо взять пример у бромвича, плюс оборона у них лучше

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  2. superperez101 30.12.2020 14:02 # superperez101
    посмотрите где на самом деле пенсы и кто их настоящие соперники
    чепушилы ссаные

    https://youtu.be/xzVyRYj0nDc

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  3. superperez101 30.12.2020 13:48 # superperez101
    эка пенсов распидорасило по всей ветке
    ладны бы еще скам, второе место как никак с таким тренером
    но нет
    атут пенсы выступают. на арене. как медведи в цирке.

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  4. geniusss 30.12.2020 13:38 # geniusss
    Пацаны, проверьте пожалуйста, пытаюсь изменить клуб, за который я болею в профиле фапла, но не получается.
    Миха что ли заблочил это возможность чтобы колбасники не переобувались?

    (ответить)

  5. iskander8sg 30.12.2020 13:33 # iskander8sg
    https://t.me/tg_epl/6499
    Какой же мудак.

    (ответить)

  6. forester 30.12.2020 13:31 # forester
    Сурееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееннннннннннннннн

    (ответить)

  7. bezviz 30.12.2020 13:21 # bezviz
    алькантара, жопа - накупили 6лять стекла, ору, пользы никакой, только в лазарете чилят))

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  8. srapt 30.12.2020 13:21 # srapt
    сложный выезд
    но ожидания примерно как от выезда с КП
    возможна ничья или неожиданный разгром сорок
    если Ливерпуль сыграет на более чем 60 процентов - выиграем

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  9. stevens 30.12.2020 13:19 # stevens
    Это все, конечно, хорошо, ЛФЦ лидирует несмотря на обилие травм и судейские решения не в их пользу, скум вывозит на отскоках и где-то судьях, ху.й с ними, у Срити нет фонадов, всем на них пох, от Хуйсенала многого не ждали, но вы только посмотрите на абсолютно е6анутый лондонский футбольный клуб «Щленще», который потратил под 500 млн летом, установив рекорд и который отсасывает на 10-й строчке, чудом выйдя из группы ЛЧ с Краснодарами и Реннами, ору.

    (ответить)

  10. bezviz 30.12.2020 13:17 # bezviz
    в апл
    чмоне - 6 голов 2 гп
    решфорд 7 голов 4 гп

    в лч
    решфорд 6 голов
    чмоне 1 гол (и то разгром аталанты 5-0)

    ко ко ко в состав лузерки пройдет только фернандеш ко ко ко

    (ответить)

  11. lexa-arsenal 30.12.2020 13:14 # lexa-arsenal
    колбасники, ну какая борьба за 4ку? это скорее у вас будет борьба за 4-ку, а у Челси за чемпионство! ору

    (ответить)

  12. windranger 30.12.2020 13:09 # windranger
    05.09.2020 12:47 #
    bezviz

    колбасники, ну какая борьба за 4ку? это скорее у вас будет борьба за 4-ку, а у Челси за чемпионство! ору, в прошлом сезоне с половиной игроков из академии финишировали на 3 месте, а они говорят что с лучшими игроками германии, голландии, одним из лучших защитников мира Силвой, Чилуэллом, скорее всего с новыми вратарем будут бороться за 4-ку) дол6оебы конечно же те еще....а это еще смотря на тот факт что соперники особо не усилились, мю, лузерка, ттх, арсиноль - по 1 игроку, у лузерки ваще нонейм днище, Заппакоста на его фоне топ игрок будет, сити с аке 6лять ору, и минус сане, силва, агуша весь в травмах, кароче я с полной уверенностью заявляю, можете скринить пид0ры, что Челси пронесется как смерч над всеми и заберет свою чашку АПЛ, и это еще далеко не все трофеи будут!

    Источник: http://fapl.ru/posts/80729/?c=1

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  13. mufc1994 30.12.2020 13:08 # mufc1994
    По персоналиям ливер лучше мю будет, если в общем судить, но именно как команда - хрен знает, узнаем все 17 числа

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  14. windranger 30.12.2020 13:08 # windranger
    05.09.2020 11:17 #
    thegodfather

    зиеш, вернер, тиаго силва, чилвел, хаверц...я походу сплю)
    лучшее ТО за долгое время...и это еще не конец, как мне кажется. Стоит еще 1-3 новичков ожидать, предположительно вратарь райс и тиаго алькантару заберем на зло зерпуков))))
    то чувство когда обладатель последней лч из клубов апл и последний обладатель апл не может себе позволить тиаго, а пенсы его на сдачу возьмут, ахаххаха

    Источник: http://fapl.ru/posts/83125/?c=1#c7274369

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  15. geniusss 30.12.2020 13:07 # geniusss
    ESSKEETIT!

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  16. m-ballack 30.12.2020 13:07 # m-ballack
    Кстать, в состав пенсов тож от колбасных прошел бы онли Клопп. Результативность отдельных игроков - резалт командной игры, по индивидуалке нет преимуществ даж над стеклянным Пулисиком, не говоря о том, что кривоножка Верник >>> Фирмино на своей основной позиции, как и вся пз. На месте колбасных я б переживал за судьбу Лэмпса больше самих пенсов, ибо при грамотном тренере не видать вам чемпика еще лет 30.

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  17. gameboy 30.12.2020 13:06 # gameboy
    Жаль, но победы хозяев.

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