Сульшер предлагает отложить разговоры о шансах МЮ на титул

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал преждевременными разговоры о шансах его команды на чемпионство в Премьер-Лиге.

Гол Маркуса Рэшфорда в компенсированное время позволил "Юнайтед" вырвать победу 1:0 против "Вулверхэмптона" накануне и приблизиться к лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю" на расстояние в два очка.

Тем не менее, Сульшер указывает на то, что сезон 2020/21 еще даже не достиг своего экватора, поэтому все разговоры о титуле стоит отложить на несколько месяцев.

"После 15 туров это еще не чемпионская гонка. Конечно, ты можешь лишиться шансов на титул и в 10 первых матчах, но давайте сыграем еще 15 матчей, и около 30-го тура, когда на дворе будет март или апрель, мы начнем рассуждать о чемпионской гонке".

"Мы не можем чересчур забегать вперед. Мы занимаем достойную позицию, но еще даже не достигли середины сезона".

"Тем не менее, у нас есть эта вера. Игроки чувствуют, что могут победить кого угодно, где угодно, и это будет иметь огромное значение для их уверенности в себе".

"Наша команда стала более стойкой, физически и психологически. Мы преодолели несколько тренировочных периодов, и наша форма становится лучше и лучше".

"И, конечно, приятно осознавать, что мы можем вырывать победы в концовке матчей", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2020 12:00

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  1. geniusss 30.12.2020 12:57 # geniusss
    СУльшер без стакана мочи не может обойтись

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  2. mancunia-planet 30.12.2020 12:40 # mancunia-planet
    Чемпион этого сезона уже очевиден для меня. Нужно максимально приблизиться к нему, насколько это возможно вообще.

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  3. superperez101 30.12.2020 12:07 # superperez101
    здравая мысль

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