Сульшер предлагает отложить разговоры о шансах МЮ на титул

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал преждевременными разговоры о шансах его команды на чемпионство в Премьер-Лиге.

Гол Маркуса Рэшфорда в компенсированное время позволил "Юнайтед" вырвать победу 1:0 против "Вулверхэмптона" накануне и приблизиться к лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю" на расстояние в два очка.



Тем не менее, Сульшер указывает на то, что сезон 2020/21 еще даже не достиг своего экватора, поэтому все разговоры о титуле стоит отложить на несколько месяцев.



"После 15 туров это еще не чемпионская гонка. Конечно, ты можешь лишиться шансов на титул и в 10 первых матчах, но давайте сыграем еще 15 матчей, и около 30-го тура, когда на дворе будет март или апрель, мы начнем рассуждать о чемпионской гонке".



"Мы не можем чересчур забегать вперед. Мы занимаем достойную позицию, но еще даже не достигли середины сезона".



"Тем не менее, у нас есть эта вера. Игроки чувствуют, что могут победить кого угодно, где угодно, и это будет иметь огромное значение для их уверенности в себе".



"Наша команда стала более стойкой, физически и психологически. Мы преодолели несколько тренировочных периодов, и наша форма становится лучше и лучше".



"И, конечно, приятно осознавать, что мы можем вырывать победы в концовке матчей", — цитирует Сульшера Daily Mirror.