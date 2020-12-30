Клопп пока не готов выпускать Алькантару на поле

Тиаго Алькантара Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что предвкушает возвращение Тиаго Алькантары, но рисковать испанским полузащитником против "Ньюкасла" не готов.

Получив травму колена в дерби против "Эвертона" в середине октября, Алькантара лишь на днях возобновил тренировки в общей группе.

Тем не менее, форма Тиаго все еще оставляет желать лучшего, и возвращение экс-игрока "Баварии" на футбольное поле откладывается на 2021 год.

"Мне нравится видеть, что все мои парни играют, и Тиаго успел сыграть несколько минут, прежде чем получил травму".

"Поэтому, конечно, мы предвкушаем его возвращение на поле, но я не знаю, когда это произойдет. Скажем так, не похоже на то, что он поедет с нами к "Ньюкаслу".

"Ему все еще нужно несколько тренировок, он отсутствовал очень долго после очень жесткого единоборства, которое на него очень повлияло. Ничего не порвано, ничего не сломано, но это все равно потребовало и до сих пор требует времени".

"Мы не можем спешить, мы не будем спешить. Поэтому я не знаю", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".


Метки Алькантара, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2020 11:00

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