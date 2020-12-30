Клопп пока не готов выпускать Алькантару на поле

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что предвкушает возвращение Тиаго Алькантары, но рисковать испанским полузащитником против "Ньюкасла" не готов.

Получив травму колена в дерби против "Эвертона" в середине октября, Алькантара лишь на днях возобновил тренировки в общей группе.



Тем не менее, форма Тиаго все еще оставляет желать лучшего, и возвращение экс-игрока "Баварии" на футбольное поле откладывается на 2021 год.



"Мне нравится видеть, что все мои парни играют, и Тиаго успел сыграть несколько минут, прежде чем получил травму".



"Поэтому, конечно, мы предвкушаем его возвращение на поле, но я не знаю, когда это произойдет. Скажем так, не похоже на то, что он поедет с нами к "Ньюкаслу".



"Ему все еще нужно несколько тренировок, он отсутствовал очень долго после очень жесткого единоборства, которое на него очень повлияло. Ничего не порвано, ничего не сломано, но это все равно потребовало и до сих пор требует времени".



"Мы не можем спешить, мы не будем спешить. Поэтому я не знаю", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".