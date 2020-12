Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" может купить Пау Торреса. "Атлетико" хочет Оливье Жиру. "Арсенал" не вернется за Уссемом Ауаром. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Сити" сохраняет надежду заполучить Лионеля Месси, несмотря на озвученное нападающим "Барселоны" желание поиграть в МЛС. (The Telegraph)



"Манчестер Юнайтед" может купить защитника "Вильярреала" Пау Торреса в январе. (Daily Express)



"Интер" мечтает о полузащитнике "Юнайтед" Донни Ван де Беке. (Tuttosport)



"Юнайтед" готов возобновить интерес к вингеру "Барселоны" Усману Дембеле в январе. (Mundo Deportivo)



Защитник Маркос Алонсо уже сыграл свой последний матч за "Челси". (Daily Mail)



После расставания с Диего Костой "Атлетико" обратил внимание на нападающего "Челси" Оливье Жиру. (Rai Sport)



"Ливерпуль" и "Челси" могут составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (Daily Star)



Полузащитник Джорджиньо Вейналдум отчаянно хочет остаться в "Ливерпуле", однако рассчитывает получить правильные условия. (Liverpool Echo)



На этой неделе Вейналдум сделает выбор между "Ливерпулем" и "Барселоной". (Sky Sports)



"Ливерпуль" потерял интерес к защитнику "Интера" Милану Шкриниару. Озвученная цена в 54 миллиона фунтов — это чересчур для "красных". (Calciomercao)



"Арсенал" сделал полузащитника "Реала" Иско своей целью номер один на январь. (AS)



"Арсенал" едва ли возобновит интерес к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару. (The Athletic)



"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Уэстону Маккенни, который принадлежит "Шальке-04". (Calciomercato)



В случае назначения главным тренером ПСЖ Маурисио Почеттино попытается переманить ряд игроков "Тоттенхэма", включая Уго Льориса и Деле Алли. (Eurosport)



Также Почеттино нацелится на вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху. (The Sun)



"Вулверхэмптон" нацелен на нападающего Диего Косту, который разорвал свой контракт с "Атлетико". (The Times)



Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса надеется переманить звезд "Фиорентины" Эрика Пульгара и Кристиана Куаме в следующем месяце. (La Nazione)



Бывший нападающий "Эвертона" Умар Ниассе, доступный свободным агентом, открыт к переходу в "Вест Бромвич". (Liverpool Echo)



Другое



"Бернли" обретет нового владельца в течение 48 часов. (Sky Sports)



Премьер-Лига увеличит частоту тестирования игроков и работников клубов на коронавирус. (The Times)



Футбольная Лига рекомендовала своим клубам проводить тренировки только на открытом воздухе из-за возросшей угрозы заразиться коронавирусом. (Daily Mail)



Обилие травм в этом сезоне заставило "Ливерпуль" пригласить в клуб доктора Андреса Шлюмбергера, который знаком с Юргеном Клоппом по совместной работе в дортмундской "Боруссии" и который будет отвечать за восстановление игроков. (The Independent)



Экс-защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен приютил в своем отеле в Хорватии 16 семей, пострадавших от землетрясения. (Daily Mail)