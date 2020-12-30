Светская хроника за среду
"Манчестер Юнайтед" может купить Пау Торреса. "Атлетико" хочет Оливье Жиру. "Арсенал" не вернется за Уссемом Ауаром. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Манчестер Сити" сохраняет надежду заполучить Лионеля Месси, несмотря на озвученное нападающим "Барселоны" желание поиграть в МЛС. (The Telegraph)
"Манчестер Юнайтед" может купить защитника "Вильярреала" Пау Торреса в январе. (Daily Express)
"Интер" мечтает о полузащитнике "Юнайтед" Донни Ван де Беке. (Tuttosport)
"Юнайтед" готов возобновить интерес к вингеру "Барселоны" Усману Дембеле в январе. (Mundo Deportivo)
Защитник Маркос Алонсо уже сыграл свой последний матч за "Челси". (Daily Mail)
После расставания с Диего Костой "Атлетико" обратил внимание на нападающего "Челси" Оливье Жиру. (Rai Sport)
"Ливерпуль" и "Челси" могут составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (Daily Star)
Полузащитник Джорджиньо Вейналдум отчаянно хочет остаться в "Ливерпуле", однако рассчитывает получить правильные условия. (Liverpool Echo)
На этой неделе Вейналдум сделает выбор между "Ливерпулем" и "Барселоной". (Sky Sports)
"Ливерпуль" потерял интерес к защитнику "Интера" Милану Шкриниару. Озвученная цена в 54 миллиона фунтов — это чересчур для "красных". (Calciomercao)
"Арсенал" сделал полузащитника "Реала" Иско своей целью номер один на январь. (AS)
"Арсенал" едва ли возобновит интерес к полузащитнику "Лиона" Уссему Ауару. (The Athletic)
"Тоттенхэм" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Уэстону Маккенни, который принадлежит "Шальке-04". (Calciomercato)
В случае назначения главным тренером ПСЖ Маурисио Почеттино попытается переманить ряд игроков "Тоттенхэма", включая Уго Льориса и Деле Алли. (Eurosport)
Также Почеттино нацелится на вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху. (The Sun)
"Вулверхэмптон" нацелен на нападающего Диего Косту, который разорвал свой контракт с "Атлетико". (The Times)
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса надеется переманить звезд "Фиорентины" Эрика Пульгара и Кристиана Куаме в следующем месяце. (La Nazione)
Бывший нападающий "Эвертона" Умар Ниассе, доступный свободным агентом, открыт к переходу в "Вест Бромвич". (Liverpool Echo)
Другое
"Бернли" обретет нового владельца в течение 48 часов. (Sky Sports)
Премьер-Лига увеличит частоту тестирования игроков и работников клубов на коронавирус. (The Times)
Футбольная Лига рекомендовала своим клубам проводить тренировки только на открытом воздухе из-за возросшей угрозы заразиться коронавирусом. (Daily Mail)
Обилие травм в этом сезоне заставило "Ливерпуль" пригласить в клуб доктора Андреса Шлюмбергера, который знаком с Юргеном Клоппом по совместной работе в дортмундской "Боруссии" и который будет отвечать за восстановление игроков. (The Independent)
Экс-защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен приютил в своем отеле в Хорватии 16 семей, пострадавших от землетрясения. (Daily Mail)
30.12.2020 10:00
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Последние комментарии:
Мю в кризисе с физруком у руля всего в двух очках от праймового лфк с гением современности во главе. Ну шо за гегемоны.
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"Бернли" обретет нового владельца в течение 48 часов. (Sky Sports)
Источник: http://fapl.ru/posts/83125/
дырявая сучка kajan обретает господина в тот момент когда тот в обмен на полторачку Оболони погружает свои гениталии в ротик kajanУ
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а я так смотрю у колбасни очелко то подзаиграло от такого мю)) вот же будет умора если гигимоны с топ клопиком прое6ут ольге и неиграбельному мю, можно сразу расписываться в полной профф непригодности клопа и ставить печатку на прошлогоднем титуле КАРТОНКА
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Все происходит, как я предсказывал еще в начале сезона. Мю будет выше кур, челсе и арса. Хоть и игра не особо, но умение брать результат делают свое дело. Сульшер молодец, при том давлении не поплыл, а шел курсом, как и задумывал. Прям показательная история, хоть пока не большого, но успеха.
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Кризис!
Мората 75млн
Бакайоко 45
Дринкмочер 40
Запакоста 30
Жоржина 50
Кепа 80
Хаверцт + Вернер 140млн
Чилвелл + Зиеш 80
Менди 25
600млн за 3 года. Лежать + сосать
(ответить)
а я так смотрю у колбасни очелко то подзаиграло от такого мю)) вот же будет умора если гигимоны с топ клопиком прое6ут ольге и неиграбельному мю, можно сразу расписываться в полной профф непригодности клопа и ставить печатку на прошлогоднем титуле КАРТОНКА
(ответить)
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