Эллардайс высказался за перерыв в Премьер-Лиге
Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс поддержал идею о двухнедельном перерыве в Премьер-Лиге.
Накануне издание The Telegraph сообщило, что клубы Премьер-Лиги ведут переговоры о двухнедельном перерыве в январе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
После домашнего поражения 0:5 от "Лидса" Большой Сэм поделился своим мнением, а также выразил обеспокоенность за свое здоровье.
"Безопасность каждого превыше всего. Насколько я понял из новостей, новая разновидность вируса на 70 процентов заразнее, чем оригинальный вирус, поэтому мы поступим правильно, если устроим этот разрыв в цепи распространения".
"Мне 66 лет, и меньше всего я хочу подхватить COVID. Возможно, игроки перенесут этот вирус, но людям вроде меня будет сложнее, поэтому я очень переживаю за себя и за футбол в целом. Если это то, что необходимо, то давайте так и поступим".
"На этой неделе у нас один положительный результат, и такое впечатление, что вирус найдет способ пробраться, как бы сильно ты ни препятствовал этому", — сообщил Эллардайс Sky Sports.
30.12.2020 09:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
На новогодние праздники должен быть футбол по традиции!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий