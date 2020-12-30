Эллардайс высказался за перерыв в Премьер-Лиге

Главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс поддержал идею о двухнедельном перерыве в Премьер-Лиге.

Накануне издание The Telegraph сообщило, что клубы Премьер-Лиги ведут переговоры о двухнедельном перерыве в январе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.



После домашнего поражения 0:5 от "Лидса" Большой Сэм поделился своим мнением, а также выразил обеспокоенность за свое здоровье.



"Безопасность каждого превыше всего. Насколько я понял из новостей, новая разновидность вируса на 70 процентов заразнее, чем оригинальный вирус, поэтому мы поступим правильно, если устроим этот разрыв в цепи распространения".



"Мне 66 лет, и меньше всего я хочу подхватить COVID. Возможно, игроки перенесут этот вирус, но людям вроде меня будет сложнее, поэтому я очень переживаю за себя и за футбол в целом. Если это то, что необходимо, то давайте так и поступим".



"На этой неделе у нас один положительный результат, и такое впечатление, что вирус найдет способ пробраться, как бы сильно ты ни препятствовал этому", — сообщил Эллардайс Sky Sports.