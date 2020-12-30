Артета надеется, что Сака избежал травмы

Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил надежду, что полузащитник Букайо Сако избежал травмы в победном матче против "Брайтона" (0:1).

Как и против "Челси" в минувший уикенд, во вторник против "Брайтона" Сака вновь забрал награду лучшему игроку матча. Букайо показал отличный футбол и отметился результативной передачей на Александра Лакасетта.



И хотя в концовке матча на "Амекс" Сака был вынужденно заменен на Дани Себальоса, покидая футбольное поле с гримасой боли, Артета уверен, что ничего страшного не случилось.



"Действительно ли Сака травмирован? Надеюсь, что нет. Он прихрамывал после жесткого единоборства. Надеюсь, он будет в порядке", — цитирует Артету Daily Mirror.