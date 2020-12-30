Сульшер против двухнедельной паузы в Премьер-Лиге

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не поддерживает идею о двухнедельном перерыве в Премьер-Лиге.

Накануне появились слухи, что в январе сезон Премьер-Лиги может быть поставлен на паузу, хотя Sky Sports утверждает, что в данный момент таких планов нет.



Сульшер не думает, что две недели перерыва кардинально изменят ситуацию с коронавирусом, поэтому призывает закатать рукава и продолжать играть, соблюдая все меры предосторожности.



"Я особо не размышлял над этим. Думаю, наши игроки очень хорошо соблюдают протоколы и правила. Это часть нашей профессии — мы как клубы следуем протоколам, которые нам дают. Я не вижу выгоды от перерыва или как вы его там называете".



"Потому что когда в таком случае мы будем играть матчи? Все мы знаем, что это такой сложный сезон, но я не думаю, что остановка матчей что-либо сильно изменит", — цитирует Сульшера Sky Sports.