Сульшер против двухнедельной паузы в Премьер-Лиге

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не поддерживает идею о двухнедельном перерыве в Премьер-Лиге.

Накануне появились слухи, что в январе сезон Премьер-Лиги может быть поставлен на паузу, хотя Sky Sports утверждает, что в данный момент таких планов нет.

Сульшер не думает, что две недели перерыва кардинально изменят ситуацию с коронавирусом, поэтому призывает закатать рукава и продолжать играть, соблюдая все меры предосторожности.

"Я особо не размышлял над этим. Думаю, наши игроки очень хорошо соблюдают протоколы и правила. Это часть нашей профессии — мы как клубы следуем протоколам, которые нам дают. Я не вижу выгоды от перерыва или как вы его там называете".

"Потому что когда в таком случае мы будем играть матчи? Все мы знаем, что это такой сложный сезон, но я не думаю, что остановка матчей что-либо сильно изменит", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. januzaj00 30.12.2020 07:14 # januzaj00
    согласен, технарь сити

    (ответить)

  2. orkengun 30.12.2020 07:02 # orkengun
    а как же зимний перерыв, на которую все жаловались что его нет?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: