"Арсенал" хочет арендовать Иско
"Арсенал" заинтересован в аренде полузащитника "Реала" и сборной Испании Иско на вторую половину сезона.
В этом сезоне Ла Лиги Иско отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Реала", и это совершенно не устраивает 28-летнего игрока, учитывая приближение Чемпионата Европы.
Как сообщает The Telegraph, "Арсенал" уже обратился к "Реалу", у которого второй сезон подряд арендует Дани Себальоса, но пока переговоры по Иско находятся в ранней стадии.
Заполучить Иско также хочет "Севилья", но "Реал" предпочел бы отправить своего полузащитника за пределы Ла Лиги.
Контракт Иско истекает в июне 2022, поэтому краткосрочная аренда является неплохим вариантом и для "Реала" в преддверии последующей продажи испанца.
30.12.2020 06:00
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