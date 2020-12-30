"Арсенал" хочет арендовать Иско

"Арсенал" заинтересован в аренде полузащитника "Реала" и сборной Испании Иско на вторую половину сезона.

В этом сезоне Ла Лиги Иско отметился только тремя появлениями в стартовом составе "Реала", и это совершенно не устраивает 28-летнего игрока, учитывая приближение Чемпионата Европы.



Как сообщает The Telegraph, "Арсенал" уже обратился к "Реалу", у которого второй сезон подряд арендует Дани Себальоса, но пока переговоры по Иско находятся в ранней стадии.



Заполучить Иско также хочет "Севилья", но "Реал" предпочел бы отправить своего полузащитника за пределы Ла Лиги.



Контракт Иско истекает в июне 2022, поэтому краткосрочная аренда является неплохим вариантом и для "Реала" в преддверии последующей продажи испанца.