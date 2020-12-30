"Юнайтед" вырвал победу у "Вулверхэмптона" и вышел на второе место

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Вулверхэмптона" благодаря единственному голу Маркуса Рэшфорда в компенсированное время.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер освежил стартовый состав своей команды с помощью Алекса Теллеса, Аарона Ван-Биссаки, Неманьи Матича, Поля Погба, Мейсона Гринвуда и Эдинсона Кавани.

У "волков" впервые в старте на матч Премьер-Лиги вышел Ки-Яна Хувер. Также свой шанс получили Макс Килмен, Райан Аит-Нури и Витинья.

Как ни странно, гости лучше начали матч и сразу начали пристреливаться. Особенно хорош был дальний удар Рубена Невеша, но голкипер хозяев Давид Де Хе сыграл надежно.

На 23-й минуте "Вулверхэмптон" опасно разыграл штрафной, и после удара головой Ромена Саисса мяч опустился сверху на перекладину.

"Юнайтед" достаточно много владел мячом, но первый вразумительный момент создал только на 34-й минуте, когда Бруну Фернандеш с близкого расстояния пытался направить мяч между ног Рую Патрисиу. Голкипер "волков" себя перехитрить не позволил, а Кавани не успел на добивание.

Попытка Фернандеша осталась единственным попаданием хозяев в створ до перерыва. В целом гости лучше провели первый тайм, в концовке которого Саисс имел еще один момент, но Де Хеа снова выручил свою команду.

После перерыва игра потускнела. На 69-й минуте Кавани поразил ворота Патрисиу, но из офсайда. Второго в матче удара "Юнайтед" в створ пришлось ждать до 75-й минуты, когда Поль Погба с дистанции проверил Руя.

Моментов поубавилось и у "Вулверхэмптона". Лишь Саисс в очередной раз схлестнулся с Де Хеа, но тот отразил удар Ромена головой. Плюс на 82-й минуте Фабиу Силва с острого угла безуспешно пытался пробить голкипера "дьяволов".

В концовке хозяева были настойчивее, тогда как "волки" стали слишком прижиматься к своим воротам и в итоге за это поплатились. На исходе третьей компенсированной минуты Фернандеш со своей половины поля забросил мяч на дальний край штрафной площади Маркусу Рэшфорду, который дернул защитника и нанес удар с рикошетом от невезучего Саисса — 1:0.

Команды были достойны друг друга, и игра шла до гола. Но когда "Вулверхэмптон" уже был согласен на ничью, "Юнайтед" продолжил стараться и был за это вознагражден.

"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матча


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2020 01:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. iskander8sg 30.12.2020 02:04 # iskander8sg
    Пересмотрел Интерстеллар. Плакал пол фильма. Сильно и очень чувствительно снят.

    (ответить)

  2. superperez101 30.12.2020 01:47 # superperez101
    манки молодцы, реально рад за них

    у меня подгорит если колбаса внатуре цз н купит, или хотя бы не возьмет свободным кого на полгодика
    хотя бы Гарая того же

    не верится что они в штабе там всерьез собрались пионеров в защиту ставить

    (ответить)

  3. superperez101 30.12.2020 01:45 # superperez101
    да, чутка недотерпели волки
    видно было что наелись и согласились на ничью

    (ответить)

  4. gameboy 30.12.2020 01:35 # gameboy
    Охуенно, в стиле сафа.

    (ответить)

  5. ry-l 30.12.2020 01:35 # ry-l
    Мда, грит таки наванговал ливерке чемпик...
    Ну грузите хаты теперь

    (ответить)

  6. bezviz 30.12.2020 01:22 # bezviz
    мю явно на своем пике хоть игры нет но каким-то магическим чудом добывают очки, просто поразительно, думаю лузерка не вывезет такой конкуренции и сольется за титул, сами посудите, вы гигимон и е6ашите, у вас лучшее нападение, защита, а тут какой-то мю без игры тебе на пятки наступаем, да дрогнут лохи портовые, дрогнут еще как и поплывут в концовке

    (ответить)

  7. jonaskanvald 30.12.2020 01:21 # jonaskanvald
    6.чресла
    Будут ещё ниже

    (ответить)

  8. skychnie-oboi 30.12.2020 01:18 # skychnie-oboi
    Нормально Олег - идет к чемпику, когда все команды в ультра кризисе, кроме бездарного Челси с физруком во главе и недофутболистами по оверпрайсу.

    (ответить)

  9. ry-l 30.12.2020 01:17 # ry-l
    Пздц, Ольга > Лэмпард. Дожили...

    (ответить)

  10. roberto-89 30.12.2020 01:15 # roberto-89
    Лемасик пидарасик маленькая моя , обитатель шконки не даст соврать ехехехехехехехе

    (ответить)

  11. roberto-89 30.12.2020 01:14 # roberto-89
    Ну манки конечно не уровень для ЛФК им до нас до Луны пешком еж же в натуре ) , но то что Оле достоин похвал, это заслуженно, хотя тут манки переобувшики не хуже пенсов ))))

    (ответить)

  12. lemass 30.12.2020 01:12 # lemass
    Представляю, как многим сосовзерам сейчас припекает. Любая осечка и нахуй с насеста пеликан!

    Хахабл!

    (ответить)

  13. kos9k 30.12.2020 01:10 # kos9k
    Самое ржачное, что скаузеры спокойно относятся к этой победе, в отличии от пенсоты))

    (ответить)

  14. red-devil-4ever 30.12.2020 01:10 # red-devil-4ever
    достойно, дотащили
    хорошо заканчиваем 2020

    (ответить)

  15. udaff 30.12.2020 01:10 # udaff
    Тяжёлый матч. Но победа абсолютно заслуженная. Даже странно что никто не привёз из игроков МЮ. С победой, товарищи манки!

    (ответить)

  16. srapt 30.12.2020 01:08 # srapt
    как же горят пенсы и терпят) великолепно

    (ответить)

  17. novocaine 30.12.2020 01:07 # novocaine
    норм трудовая выстраданная победка

    (ответить)

  18. liverfun 30.12.2020 01:06 # liverfun
    не хватило молодым защам волков опыта в концовке, ни офсайд не организовали, ни отоборонялись, жаль их, так-то хорошо играли.
    концовка вообщем-то спокойная была, но маню по инерции шел вперед, и удача им улыбнулась. гостям надо качественно состав усилять, в следующем сезоне могут на топ 6 замахнуться с такой игрой

    (ответить)

  19. brown-ale 30.12.2020 01:05 # brown-ale
    Сольскьяер-тайм.

    (ответить)

  20. lemass 30.12.2020 01:05 # lemass
    Надо еще колбасу обоссать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: