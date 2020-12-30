"Юнайтед" вырвал победу у "Вулверхэмптона" и вышел на второе место

"Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Вулверхэмптона" благодаря единственному голу Маркуса Рэшфорда в компенсированное время.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер освежил стартовый состав своей команды с помощью Алекса Теллеса, Аарона Ван-Биссаки, Неманьи Матича, Поля Погба, Мейсона Гринвуда и Эдинсона Кавани.



У "волков" впервые в старте на матч Премьер-Лиги вышел Ки-Яна Хувер. Также свой шанс получили Макс Килмен, Райан Аит-Нури и Витинья.



Как ни странно, гости лучше начали матч и сразу начали пристреливаться. Особенно хорош был дальний удар Рубена Невеша, но голкипер хозяев Давид Де Хе сыграл надежно.



На 23-й минуте "Вулверхэмптон" опасно разыграл штрафной, и после удара головой Ромена Саисса мяч опустился сверху на перекладину.



"Юнайтед" достаточно много владел мячом, но первый вразумительный момент создал только на 34-й минуте, когда Бруну Фернандеш с близкого расстояния пытался направить мяч между ног Рую Патрисиу. Голкипер "волков" себя перехитрить не позволил, а Кавани не успел на добивание.



Попытка Фернандеша осталась единственным попаданием хозяев в створ до перерыва. В целом гости лучше провели первый тайм, в концовке которого Саисс имел еще один момент, но Де Хеа снова выручил свою команду.



После перерыва игра потускнела. На 69-й минуте Кавани поразил ворота Патрисиу, но из офсайда. Второго в матче удара "Юнайтед" в створ пришлось ждать до 75-й минуты, когда Поль Погба с дистанции проверил Руя.



Моментов поубавилось и у "Вулверхэмптона". Лишь Саисс в очередной раз схлестнулся с Де Хеа, но тот отразил удар Ромена головой. Плюс на 82-й минуте Фабиу Силва с острого угла безуспешно пытался пробить голкипера "дьяволов".



В концовке хозяева были настойчивее, тогда как "волки" стали слишком прижиматься к своим воротам и в итоге за это поплатились. На исходе третьей компенсированной минуты Фернандеш со своей половины поля забросил мяч на дальний край штрафной площади Маркусу Рэшфорду, который дернул защитника и нанес удар с рикошетом от невезучего Саисса — 1:0.



Команды были достойны друг друга, и игра шла до гола. Но когда "Вулверхэмптон" уже был согласен на ничью, "Юнайтед" продолжил стараться и был за это вознагражден.



"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матча