"Юнайтед" вырвал победу у "Вулверхэмптона" и вышел на второе место
"Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Вулверхэмптона" благодаря единственному голу Маркуса Рэшфорда в компенсированное время.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер освежил стартовый состав своей команды с помощью Алекса Теллеса, Аарона Ван-Биссаки, Неманьи Матича, Поля Погба, Мейсона Гринвуда и Эдинсона Кавани.
У "волков" впервые в старте на матч Премьер-Лиги вышел Ки-Яна Хувер. Также свой шанс получили Макс Килмен, Райан Аит-Нури и Витинья.
Как ни странно, гости лучше начали матч и сразу начали пристреливаться. Особенно хорош был дальний удар Рубена Невеша, но голкипер хозяев Давид Де Хе сыграл надежно.
На 23-й минуте "Вулверхэмптон" опасно разыграл штрафной, и после удара головой Ромена Саисса мяч опустился сверху на перекладину.
"Юнайтед" достаточно много владел мячом, но первый вразумительный момент создал только на 34-й минуте, когда Бруну Фернандеш с близкого расстояния пытался направить мяч между ног Рую Патрисиу. Голкипер "волков" себя перехитрить не позволил, а Кавани не успел на добивание.
Попытка Фернандеша осталась единственным попаданием хозяев в створ до перерыва. В целом гости лучше провели первый тайм, в концовке которого Саисс имел еще один момент, но Де Хеа снова выручил свою команду.
После перерыва игра потускнела. На 69-й минуте Кавани поразил ворота Патрисиу, но из офсайда. Второго в матче удара "Юнайтед" в створ пришлось ждать до 75-й минуты, когда Поль Погба с дистанции проверил Руя.
Моментов поубавилось и у "Вулверхэмптона". Лишь Саисс в очередной раз схлестнулся с Де Хеа, но тот отразил удар Ромена головой. Плюс на 82-й минуте Фабиу Силва с острого угла безуспешно пытался пробить голкипера "дьяволов".
В концовке хозяева были настойчивее, тогда как "волки" стали слишком прижиматься к своим воротам и в итоге за это поплатились. На исходе третьей компенсированной минуты Фернандеш со своей половины поля забросил мяч на дальний край штрафной площади Маркусу Рэшфорду, который дернул защитника и нанес удар с рикошетом от невезучего Саисса — 1:0.
Команды были достойны друг друга, и игра шла до гола. Но когда "Вулверхэмптон" уже был согласен на ничью, "Юнайтед" продолжил стараться и был за это вознагражден.
"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матча
30.12.2020 01:00
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Последние комментарии:
Пересмотрел Интерстеллар. Плакал пол фильма. Сильно и очень чувствительно снят.
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манки молодцы, реально рад за них
у меня подгорит если колбаса внатуре цз н купит, или хотя бы не возьмет свободным кого на полгодика
хотя бы Гарая того же
не верится что они в штабе там всерьез собрались пионеров в защиту ставить
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да, чутка недотерпели волки
видно было что наелись и согласились на ничью
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Охуенно, в стиле сафа.
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Мда, грит таки наванговал ливерке чемпик...
Ну грузите хаты теперь
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мю явно на своем пике хоть игры нет но каким-то магическим чудом добывают очки, просто поразительно, думаю лузерка не вывезет такой конкуренции и сольется за титул, сами посудите, вы гигимон и е6ашите, у вас лучшее нападение, защита, а тут какой-то мю без игры тебе на пятки наступаем, да дрогнут лохи портовые, дрогнут еще как и поплывут в концовке
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6.чресла
Будут ещё ниже
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Нормально Олег - идет к чемпику, когда все команды в ультра кризисе, кроме бездарного Челси с физруком во главе и недофутболистами по оверпрайсу.
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Пздц, Ольга > Лэмпард. Дожили...
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Лемасик пидарасик маленькая моя , обитатель шконки не даст соврать ехехехехехехехе
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Ну манки конечно не уровень для ЛФК им до нас до Луны пешком еж же в натуре ) , но то что Оле достоин похвал, это заслуженно, хотя тут манки переобувшики не хуже пенсов ))))
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Представляю, как многим сосовзерам сейчас припекает. Любая осечка и нахуй с насеста пеликан!
Хахабл!
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Самое ржачное, что скаузеры спокойно относятся к этой победе, в отличии от пенсоты))
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достойно, дотащили
хорошо заканчиваем 2020
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Тяжёлый матч. Но победа абсолютно заслуженная. Даже странно что никто не привёз из игроков МЮ. С победой, товарищи манки!
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как же горят пенсы и терпят) великолепно
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норм трудовая выстраданная победка
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не хватило молодым защам волков опыта в концовке, ни офсайд не организовали, ни отоборонялись, жаль их, так-то хорошо играли.
концовка вообщем-то спокойная была, но маню по инерции шел вперед, и удача им улыбнулась. гостям надо качественно состав усилять, в следующем сезоне могут на топ 6 замахнуться с такой игрой
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Сольскьяер-тайм.
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Надо еще колбасу обоссать
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