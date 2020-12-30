Артета: "Горжусь парнями и доволен результатом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что победа 0:1 над "Брайтоном" имеет огромное значение для его команды.

В минувший уикенд "Арсенал" прервал свою черную полосу, обыграв "Челси" со счетом 3:1. Та победа придала "канонирам" импульс и помогла увезти три очка с "Амекс" во вторник вечером.



Артета доволен тем, что его команда выстояла в первом тайме, когда игра у "Арсенала" не складывалась, и тем, как "канониры" прибавили во втором, когда Александр Лакасетт забил единственный гол.



"Да, мы знаем, что в последнее время у нас не складывалось с результатами. Тот факт, что мы одержали победу над "Челси", значительно укрепил нашу уверенность в себе, потому что, думаю, наша проблема была больше связна с результатами, чем с игрой".



"Спустя три дня мы приехали сюда и снова победили, и это имеет огромное значение для нас. Думаю, мы сделали это убедительным образом".



"Во втором тайме мы играли гораздо лучше, чем в первом, а Премьер-Лига — это такое место, где тебе нужно терпеть, когда игра не идет. Я горжусь парнями и доволен результатом", — цитирует Артету Football.London.