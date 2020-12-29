"Арсенал" обыграл "Брайтон" и поднялся на 13-е место

Букайо Сака и Александр Лакасетт "Арсенал" одержал вторую подряд победу в Премьер-Лиге, вслед за "Челси" переиграв и "Брайтон" — 0:1.

В стартовом составе "чаек" было замечено шесть новых лиц относительно 2:2 с "Вест Хэмом": Йоэл Велтман, Бернардо, Паскаль Гросс, Дэви Проппер, Алексис Макаллистер и Алиреза Джаханбакш.

После победы 3:1 над "Челси" главный тренер "канониров" Микель Артета поменял лишь одного игрока, выпустив Пьер-Эмерика Обамеянга вместо Александра Лакасетта.

"Арсенал" вроде бы неплохо держал мяч в начале матча, но ровным счетом ничего не создал, и постепенно инициатива стала переходить к "Брайтону".

Хозяева нанесли несколько неплохих ударов, но почти все они вышли неточными — лишь Джаханбакшу на 37-й минуте удалось попасть в створ из пределов штрафной площади, но голкипер гостей Бернд Лено забрал мяч.

Гости создали свой первый момент только на 50-й минуте, когда Букайо Сако прострелил с левого фланга, а Обамеянг пробил в касание с линии вратарской — мяч попал в колено голкипера.

Вскоре "канониры" нанесли еще несколько ударов, но не таких опасных. Впрочем, нельзя было сказать, что "чайки" полностью ушли в оборону — они по-прежнему старались ходить вперед, хотя это было уже не так опасно.

Игра стала более открытой, и это позволило "Арсеналу" открыть счет на 66-й минуте. Вездесущий Сака сделал передачу с правого фланга внутрь штрафной на Лакасетта, а едва вышедший на замену француз первым касанием подработал мяч, вторым поразив ближний угол ворот — 0:1.

В дальшейшем "Брайтон" прикладывал усилия, чтобы отыграться, но это не доставляло особых проблем "Арсеналу". Впрочем, и особых моментов развить свое преимущество "канониры" не создали.

"Арсенал" выглядел ужасно до перерыва, но во втором тайме пришел в себя и одержал вторую подряд победу, которая будет иметь большое значение для уверенности команды в себе.

"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2020 22:55

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancityman 30.12.2020 00:25 # mancityman
    Голум топ? Или Голум аут?

    (ответить)

  2. v-0987654321 30.12.2020 00:24 # v-0987654321
    Энди коул слабо играет что то

    (ответить)

  3. imf-tau 30.12.2020 00:20 # imf-tau
    Погба чет то в плюс, то в минус.

    (ответить)

  4. elprimer 30.12.2020 00:19 # elprimer
    Ещё 20 поинтов, и Арсенал спасется от вылета, скорее всего так и будет.

    (ответить)

  5. imf-tau 30.12.2020 00:18 # imf-tau
    Или Гринвуда на Бека, или Гринвуда на Мату.

    Как варик Марса еще выпустить, но Кавани пока вроде не плох, но без мяча.

    (ответить)

  6. superperez101 30.12.2020 00:02 # superperez101
    телеса убрали как самую днину
    субъективно он вообще не тянет уровень, нах манки его купили

    (ответить)

  7. srapt 29.12.2020 23:52 # srapt
    Бодрячком манки. Придется попотеть с ними через тур. Матч года

    (ответить)

  8. januzaj00 29.12.2020 23:49 # januzaj00
    Кстати, по потенциалу Алекс Телес улучшенная версия Робертсона

    (ответить)

  9. januzaj00 29.12.2020 23:48 # januzaj00
    Почему Байи всегда какой-то дёрганный

    (ответить)

  10. srapt 29.12.2020 23:48 # srapt
    Волки е6ейшие электрички. Как мы их вынесли 4:0 хз

    (ответить)

  11. liverfun 29.12.2020 23:48 # liverfun
    рэшфорду надо бы 3 раз нырнуть в штрафной, на счастье

    (ответить)

  12. v-0987654321 29.12.2020 23:45 # v-0987654321
    Судья гондоn русский Жириновский

    (ответить)

  13. imf-tau 29.12.2020 23:36 # imf-tau
    Норм кипер как всегда полдела.

    (ответить)

  14. superperez101 29.12.2020 23:32 # superperez101
    волки нормально катают, Хименеса сильно не хватает

    (ответить)

  15. liverfun 29.12.2020 23:31 # liverfun
    у адама траоре, конечно, бешеный потенциал, только вместо бодибилдинга бы ему заняться работой над своими футбольными талантами.
    а волкам бы позицию напа усилить и левого заща, около топ будет

    (ответить)

  16. lovrentiy 29.12.2020 23:18 # lovrentiy
    Как там манки, почему не отмазались короновирусом?

    (ответить)

  17. electric 29.12.2020 23:13 # electric
    Истинные короли Лондона

    (ответить)

  18. frisby 29.12.2020 23:10 # frisby
    Лидс молодцы! Бьелса дал просрацца жырному элардайзу

    (ответить)

  19. hunter022 29.12.2020 23:03 # hunter022
    Артета половину работы сделал 20 очков набрал

    (ответить)

  20. jirrort 29.12.2020 23:03 # jirrort
    Педики выстрадали победу

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: