"Арсенал" обыграл "Брайтон" и поднялся на 13-е место

"Арсенал" одержал вторую подряд победу в Премьер-Лиге, вслед за "Челси" переиграв и "Брайтон" — 0:1.

В стартовом составе "чаек" было замечено шесть новых лиц относительно 2:2 с "Вест Хэмом": Йоэл Велтман, Бернардо, Паскаль Гросс, Дэви Проппер, Алексис Макаллистер и Алиреза Джаханбакш.



После победы 3:1 над "Челси" главный тренер "канониров" Микель Артета поменял лишь одного игрока, выпустив Пьер-Эмерика Обамеянга вместо Александра Лакасетта.



"Арсенал" вроде бы неплохо держал мяч в начале матча, но ровным счетом ничего не создал, и постепенно инициатива стала переходить к "Брайтону".



Хозяева нанесли несколько неплохих ударов, но почти все они вышли неточными — лишь Джаханбакшу на 37-й минуте удалось попасть в створ из пределов штрафной площади, но голкипер гостей Бернд Лено забрал мяч.



Гости создали свой первый момент только на 50-й минуте, когда Букайо Сако прострелил с левого фланга, а Обамеянг пробил в касание с линии вратарской — мяч попал в колено голкипера.



Вскоре "канониры" нанесли еще несколько ударов, но не таких опасных. Впрочем, нельзя было сказать, что "чайки" полностью ушли в оборону — они по-прежнему старались ходить вперед, хотя это было уже не так опасно.



Игра стала более открытой, и это позволило "Арсеналу" открыть счет на 66-й минуте. Вездесущий Сака сделал передачу с правого фланга внутрь штрафной на Лакасетта, а едва вышедший на замену француз первым касанием подработал мяч, вторым поразив ближний угол ворот — 0:1.



В дальшейшем "Брайтон" прикладывал усилия, чтобы отыграться, но это не доставляло особых проблем "Арсеналу". Впрочем, и особых моментов развить свое преимущество "канониры" не создали.



"Арсенал" выглядел ужасно до перерыва, но во втором тайме пришел в себя и одержал вторую подряд победу, которая будет иметь большое значение для уверенности команды в себе.



"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче