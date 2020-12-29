"Арсенал" обыграл "Брайтон" и поднялся на 13-е место
"Арсенал" одержал вторую подряд победу в Премьер-Лиге, вслед за "Челси" переиграв и "Брайтон" — 0:1.
В стартовом составе "чаек" было замечено шесть новых лиц относительно 2:2 с "Вест Хэмом": Йоэл Велтман, Бернардо, Паскаль Гросс, Дэви Проппер, Алексис Макаллистер и Алиреза Джаханбакш.
После победы 3:1 над "Челси" главный тренер "канониров" Микель Артета поменял лишь одного игрока, выпустив Пьер-Эмерика Обамеянга вместо Александра Лакасетта.
"Арсенал" вроде бы неплохо держал мяч в начале матча, но ровным счетом ничего не создал, и постепенно инициатива стала переходить к "Брайтону".
Хозяева нанесли несколько неплохих ударов, но почти все они вышли неточными — лишь Джаханбакшу на 37-й минуте удалось попасть в створ из пределов штрафной площади, но голкипер гостей Бернд Лено забрал мяч.
Гости создали свой первый момент только на 50-й минуте, когда Букайо Сако прострелил с левого фланга, а Обамеянг пробил в касание с линии вратарской — мяч попал в колено голкипера.
Вскоре "канониры" нанесли еще несколько ударов, но не таких опасных. Впрочем, нельзя было сказать, что "чайки" полностью ушли в оборону — они по-прежнему старались ходить вперед, хотя это было уже не так опасно.
Игра стала более открытой, и это позволило "Арсеналу" открыть счет на 66-й минуте. Вездесущий Сака сделал передачу с правого фланга внутрь штрафной на Лакасетта, а едва вышедший на замену француз первым касанием подработал мяч, вторым поразив ближний угол ворот — 0:1.
В дальшейшем "Брайтон" прикладывал усилия, чтобы отыграться, но это не доставляло особых проблем "Арсеналу". Впрочем, и особых моментов развить свое преимущество "канониры" не создали.
"Арсенал" выглядел ужасно до перерыва, но во втором тайме пришел в себя и одержал вторую подряд победу, которая будет иметь большое значение для уверенности команды в себе.
"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче
29.12.2020 22:55
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Голум топ? Или Голум аут?
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Энди коул слабо играет что то
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Погба чет то в плюс, то в минус.
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Ещё 20 поинтов, и Арсенал спасется от вылета, скорее всего так и будет.
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Или Гринвуда на Бека, или Гринвуда на Мату.
Как варик Марса еще выпустить, но Кавани пока вроде не плох, но без мяча.
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телеса убрали как самую днину
субъективно он вообще не тянет уровень, нах манки его купили
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Бодрячком манки. Придется попотеть с ними через тур. Матч года
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Кстати, по потенциалу Алекс Телес улучшенная версия Робертсона
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Почему Байи всегда какой-то дёрганный
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Волки е6ейшие электрички. Как мы их вынесли 4:0 хз
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рэшфорду надо бы 3 раз нырнуть в штрафной, на счастье
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Судья гондоn русский Жириновский
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Норм кипер как всегда полдела.
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волки нормально катают, Хименеса сильно не хватает
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у адама траоре, конечно, бешеный потенциал, только вместо бодибилдинга бы ему заняться работой над своими футбольными талантами.
а волкам бы позицию напа усилить и левого заща, около топ будет
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Как там манки, почему не отмазались короновирусом?
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Истинные короли Лондона
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Лидс молодцы! Бьелса дал просрацца жырному элардайзу
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Педики выстрадали победу
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