"РБ Лейпциг" подтвердил интерес "Тоттенхэма" к Забитцеру

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Маркус Креше подтвердил интерес "Тоттенхэма" к полузащитнику Марселю Забитцеру.

Вот уже несколько недель пресса сватает оцениваемого в 45 миллионов фунтов Забитцера в "Тоттенхэм". Согласно слухам, и сам Марсель заинтересован в переходе к "шпорам" в январе.



Учитывая риск продажи Забитцера в ближайшее трансферное окно, "РБ Лейпциг" пока даже не возобновляет переговоры со своим капитаном о новом контракте.



"Сперва мы хотели дождаться конца года, но теперь обе стороны решили, что более предметно будем разговаривать уже весной".



"Что касается интереса "Тоттенхэма", то, как я уже говорил прежде, он добился огромного прогресса здесь. Не нужно и говорить, что другие клубы это заметили".



"Мне не нравится выделать кого-нибудь отдельно, но Масель Забитцер значительно вырос здесь. Я также знаю его за пределами поля. Он очень хорошо справляется с ролью капитана и стал гораздо более зрелой личностью", — цитирует Креше Evening Standard.