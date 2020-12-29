Клубы Премьер-Лиги обсуждают двухнедельный перерыв в январе

Клубы Премьер-Лиги обсуждают экстренный двухнедельный перерыв в следующем месяце из-за ситуации с коронавирусом.

Из-за вспышки коронавируса в стане "Манчестер Сити" Премьер-Лига была вынуждена отложить назначенный на понедельник матч "горожан" против "Эвертона".



Большие проблемы с коронавирусом испытывают "Фулхэм" и "Шеффилд Юнайтед", а главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль и вовсе пропускает матч своего клуба из-за близкого контакта с инфицированным.



Опасаясь ухудшения ситуации и нового локдауна, клубы Премьер-Лиги завели разговор о двухнедельных каникулах в январе, сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале.



В низших дивизионах ситуация с отменой матчей носит еще более серьезный характер, и существуют опасения, что назначенные на начало января игры 3-го раунда Кубка Англии тоже будут отменены.