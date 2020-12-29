Клубы Премьер-Лиги обсуждают двухнедельный перерыв в январе
Клубы Премьер-Лиги обсуждают экстренный двухнедельный перерыв в следующем месяце из-за ситуации с коронавирусом.
Из-за вспышки коронавируса в стане "Манчестер Сити" Премьер-Лига была вынуждена отложить назначенный на понедельник матч "горожан" против "Эвертона".
Большие проблемы с коронавирусом испытывают "Фулхэм" и "Шеффилд Юнайтед", а главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль и вовсе пропускает матч своего клуба из-за близкого контакта с инфицированным.
Опасаясь ухудшения ситуации и нового локдауна, клубы Премьер-Лиги завели разговор о двухнедельных каникулах в январе, сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале.
В низших дивизионах ситуация с отменой матчей носит еще более серьезный характер, и существуют опасения, что назначенные на начало января игры 3-го раунда Кубка Англии тоже будут отменены.
29.12.2020 21:05
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Последние комментарии:
не закроют на две недели, закроют на три месяца... этот чемп будет такой же как и прошлый...
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Идут нахуй пусть играют молодые, хотели получите.
Ибо нехуй у сити там два три состава
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и че? когда тогда сезон доигрывать? и так начали на месяц позже обычного, а ведь летом еще евро предстоит.
была договоренность о продолжении игр при любых раскладах. пускай играют, небось разговоры опять от аутсайдеров, противившихся 5 заменам ради своей выгоды и не выступающих нигде кроме апл
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Такие переносы збс для бати Ван Дейка <3
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