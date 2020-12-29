Клубы Премьер-Лиги обсуждают двухнедельный перерыв в январе

Мяч Премьер-Лиги Клубы Премьер-Лиги обсуждают экстренный двухнедельный перерыв в следующем месяце из-за ситуации с коронавирусом.

Из-за вспышки коронавируса в стане "Манчестер Сити" Премьер-Лига была вынуждена отложить назначенный на понедельник матч "горожан" против "Эвертона".

Большие проблемы с коронавирусом испытывают "Фулхэм" и "Шеффилд Юнайтед", а главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль и вовсе пропускает матч своего клуба из-за близкого контакта с инфицированным.

Опасаясь ухудшения ситуации и нового локдауна, клубы Премьер-Лиги завели разговор о двухнедельных каникулах в январе, сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале.

В низших дивизионах ситуация с отменой матчей носит еще более серьезный характер, и существуют опасения, что назначенные на начало января игры 3-го раунда Кубка Англии тоже будут отменены.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2020 21:05

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Последние комментарии:




  1. kojan 29.12.2020 22:21 # kojan
    не закроют на две недели, закроют на три месяца... этот чемп будет такой же как и прошлый...

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  2. ignatik 29.12.2020 22:04 # ignatik
    Идут нахуй пусть играют молодые, хотели получите.
    Ибо нехуй у сити там два три состава

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  3. liverfun 29.12.2020 21:57 # liverfun
    и че? когда тогда сезон доигрывать? и так начали на месяц позже обычного, а ведь летом еще евро предстоит.
    была договоренность о продолжении игр при любых раскладах. пускай играют, небось разговоры опять от аутсайдеров, противившихся 5 заменам ради своей выгоды и не выступающих нигде кроме апл

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  4. forester 29.12.2020 21:12 # forester
    Такие переносы збс для бати Ван Дейка <3

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