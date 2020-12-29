Джек Уилшир тренируется с "Борнмутом"

Джек Уилшир Экс-полузащитник "Арсенала" и "Вест Хэма" Джек Уилшир тренируется с "Борнмутом" из Чемпионшипа.

Сыграв только 19 матчей за "Вест Хэм" в течение двух с небольшим лет, в начале октября Уилшир расторг свой контракт с "молотобойцами".

Поиски нового клуба изрядно затянулись, поэтому Джек обратился за помощью к "Борнмуту" — еще одному своему бывшему клубу, где он провел сезон 2016/17 на правах аренды из "Арсенала".

В своем официальном заявлении "вишенки", занимающие третье место в Чемпионшипе, сообщают, что 28-летнему англичанину был предоставлен доступ к тренировочной базе просто для "поддержания физической формы".

При этом Sky Sports добавляет, что "Борнмут" может предложить контракт Уилширу, если тот хорошо себя проявит.


Метки Борнмут, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2020 19:00

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