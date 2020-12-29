Экс-полузащитник "Арсенала" и "Вест Хэма" Джек Уилшир тренируется с "Борнмутом" из Чемпионшипа.

Сыграв только 19 матчей за "Вест Хэм" в течение двух с небольшим лет, в начале октября Уилшир расторг свой контракт с "молотобойцами".



Поиски нового клуба изрядно затянулись, поэтому Джек обратился за помощью к "Борнмуту" — еще одному своему бывшему клубу, где он провел сезон 2016/17 на правах аренды из "Арсенала".



В своем официальном заявлении "вишенки", занимающие третье место в Чемпионшипе, сообщают, что 28-летнему англичанину был предоставлен доступ к тренировочной базе просто для "поддержания физической формы".



При этом Sky Sports добавляет, что "Борнмут" может предложить контракт Уилширу, если тот хорошо себя проявит.