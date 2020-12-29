Бэйл пропустит несколько недель с новой травмой

Вингер Гарет Бэйл получил новую травму, несмотря на бережное обращение со стороны главного тренера Жозе Моуриньо.

Когда в сентябре "Тоттенхэм" арендовал Бэйла у "Реала", Гарет прибыл в Северный Лондон с полученным в расположении сборной Уэльса повреждением колена.



Моуриньо очень осторожно подводил 31-летнего Бэйла к основному составу — в рамках Премьер-Лиги Гарет и вовсе отметился только одним появлением с первым минут и еще тремя на замену.



Однако во время выезда к "Стоуку" в рамках 1/4 финала Кубка Лиги на прошлой неделе Гарет получил травму икроножной мышцы, о чем Моуриньо рассказал накануне дерби с "Фулхэмом".



"Нет, я не ожидаю, что Гарет будет готов к "Фулхэму". Я бы не сказал, что это серьезная травма, но несколько недель он пропустит", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.