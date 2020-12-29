Бэйл пропустит несколько недель с новой травмой
Вингер Гарет Бэйл получил новую травму, несмотря на бережное обращение со стороны главного тренера Жозе Моуриньо.
Когда в сентябре "Тоттенхэм" арендовал Бэйла у "Реала", Гарет прибыл в Северный Лондон с полученным в расположении сборной Уэльса повреждением колена.
Моуриньо очень осторожно подводил 31-летнего Бэйла к основному составу — в рамках Премьер-Лиги Гарет и вовсе отметился только одним появлением с первым минут и еще тремя на замену.
Однако во время выезда к "Стоуку" в рамках 1/4 финала Кубка Лиги на прошлой неделе Гарет получил травму икроножной мышцы, о чем Моуриньо рассказал накануне дерби с "Фулхэмом".
"Нет, я не ожидаю, что Гарет будет готов к "Фулхэму". Я бы не сказал, что это серьезная травма, но несколько недель он пропустит", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.
29.12.2020 18:00
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Последние комментарии:
Анна Банановна приходи принимать защекоины, ждём!
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Как я и предсказывал, это уже не тот Бейл, что был лет 7 назад. Явный баночник для того же ттх. Ему либо придется пойти жёсткое понижение зп чтоб остаться в шпорах, либо контракт по жирнее и команде уровня эвертона, арсенала или саута.
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