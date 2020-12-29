Диего Коста разорвал контракт с "Атлетико" и может вернуться в Премьер-Лигу

Диего Коста Нападающий Диего Коста сделал шаг к возвращению в Премьер-Лигу, разорвав свой контракт с "Атлетико".

В этом сезоне Коста угодил в опалу к главному тренеру "Атлетико" Диего Симеоне. С середины октября экс-нападающий "Челси" сыграл только три матча, все три раза выходя на замену.

Контракт Косты в Мадриде истекал в конце этого сезона, однако 32-летний испанец бразильского происхождения попросил отпустить его уже сейчас, чтобы он смог подыскать себе другой клуб в зимнее трансферное окно.

Переход Косты в другой клуб Ла Лиги вроде "Реала" или "Барселоны" выглядит маловероятным, потому что в таком случае "Атлетико" будет положена компенсация в 23 миллиона фунтов.

Как сообщает BBC, расторжением контракта с "Атлетико" Коста "расчистил путь к возможному возвращению в Премьер-Лигу". Среди английских клубов, которым Диего может быть интересен, называются "Арсенал" и "Вулверхэмптон".

Добавим, в свое время Коста забил 59 голов в 120 матчах за "Челси", который покинул при скандальных обстоятельствах из-за поведения экс-наставника "синих" Антонио Конте, выгнавшего Диего с помощью текстового сообщения.


Метки Атлетико, Коста, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 29.12.2020 17:09 # mixmaster
    подмена хименесу - изи.

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  2. gameboy 29.12.2020 17:07 # gameboy
    У нас своих Арсапсихов хватает. Нахуя он при живом Абезьянге?

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