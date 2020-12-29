Премьер-Лига объявила о 18 случаях заражения коронавирусом
Очередной раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус дал рекордное количество положительных результатов — 18.
Между 21 и 27 декабря медики взяли 1,479 проб, и эти 18 людей, у кого выявили COVID-19, были немедленно отправлены на карантин продолжительностью в 10 дней, как и предписано протоколами безопасности.
Премьер-Лига, как и раньше, не раскрывает имена инфицированных, оставляя это на усмотрение клубов и индивидуальных лиц. Известно, что одним из этих 18 является защитник "Арсенала" Габриэль
Значительная доля заражений коронавирусом — предположительно, пятеро — относится к "Манчестер Сити", который накануне вечером должен был сыграть против "Эвертона" на "Гудисон Парк". Этот матч был отложен по соображениям безопасности.
29.12.2020 16:00
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ну у лфк когда Тиаго, Мане и Цимикас были инфицированы, все охуенно играли, так что тут все ясно, как обычно.
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Лысый шарлотан решил сорвать чемпик, лишь бы только сезон завершился по раньше.
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Посмотрели боксы(((
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