Премьер-Лига объявила о 18 случаях заражения коронавирусом

Хосеп Гвардиола Очередной раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус дал рекордное количество положительных результатов — 18.

Между 21 и 27 декабря медики взяли 1,479 проб, и эти 18 людей, у кого выявили COVID-19, были немедленно отправлены на карантин продолжительностью в 10 дней, как и предписано протоколами безопасности.

Премьер-Лига, как и раньше, не раскрывает имена инфицированных, оставляя это на усмотрение клубов и индивидуальных лиц. Известно, что одним из этих 18 является защитник "Арсенала" Габриэль

Значительная доля заражений коронавирусом — предположительно, пятеро — относится к "Манчестер Сити", который накануне вечером должен был сыграть против "Эвертона" на "Гудисон Парк". Этот матч был отложен по соображениям безопасности.

Тестирование на COVID-19


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2020 16:00

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  1. gerrard08 29.12.2020 16:28 # gerrard08
    ну у лфк когда Тиаго, Мане и Цимикас были инфицированы, все охуенно играли, так что тут все ясно, как обычно.

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  2. lfc-krr 29.12.2020 16:16 # lfc-krr
    Лысый шарлотан решил сорвать чемпик, лишь бы только сезон завершился по раньше.

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  3. mrmagd 29.12.2020 16:14 # mrmagd
    Посмотрели боксы(((

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