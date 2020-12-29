16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник, 29 декабря, пятью поединками продолжится 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — АРСЕНАЛ 21:00 Онлайн-трансляция



В этом сезоне Премьер-Лиги "Брайтон" является королем ничьих, которых у команды Грэма Поттера уже семь — больше всех в дивизионе. При этом "чайки" выиграли лишь один из 13 последних матчей в Премьер-Лиге. "Арсенал" слегка улучшил настроение своих фанатов победой 3:1 над "Челси", но та победа была одержана дома, а на выезде "канониры" не могут забить с игры уже пять поединков кряду. "Брайтон" ни разу не уступил в пяти последних встречах с "Арсеналом" в рамках чемпионата.



Крайний защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти не успевает залечить заднюю поверхность бедра. Адам Лаллана и Аарон Коннолли под вопросом.



Полузащитник "Арсенала" Томас Партей едва приступил к индивидуальным тренировкам. Габриэль заболел коронавирусом.



БЕРНЛИ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 21:00



Это будет противостояние команд, которые забивают меньше всех в этом сезоне Премьер-Лиги — только по восемь голов. "Бернли" не проигрывает дома уже три матча чемпионата кряду, хотя до этого потерпел четыре поражения подряд на своем поле. "Шеффилд Юнайтед" проиграл девять из 10 последних поединков в чемпионате. "Бордовые" уступили лишь раз в восьми последних встречах с "клинками" во всех соревнованиях.



"Бернли" рассчитывает на выздоровление Дуайта Макнила и Робби Брэйди, но вот насчет Джека Корка, Йоханна Берга Гудмундссона и Матея Выдры надежд нет.



"Шеффилд Юнайтед" устроит фитнес тест для Оливера Бернка и Оли Макберни. Джон Лундстрем все еще дисквалифицирован.



САУТГЕМПТОН — ВЕСТ ХЭМ 21:00 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон" имеет привычку неудачно заканчивать календарный год и вот уже девять сезонов кряду не может выиграть свой последний матч в декабре. Аналогично и "Вест Хэм" — такая победа у "молотобойцев" только одна за 11 предыдущих лет, причем одержана она была как раз против "святых" в 2015. "Вест Хэм" выиграл все пять последних встреч с "Саутгемптоном" в Премьер-Лиге.



Защитник "Саутгемптона" Янник Вестергор пропустит до четырех недель с травмой колена. Ориоль Ромеу возвращается после матча дисквалификации.



Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио, наконец, решил свои проблемы с задней поверхностью бедра.



ВЕСТ БРОМВИЧ — ЛИДС 21:00 Онлайн-трансляция



"Вест Бромвич" удивил многих, добыв ничью в гостях у "Ливерпуля" в минувший уикенд. При Сэме Эллардайсе "дрозды" выглядят антиподом "Лидса", чьи пять последних матчей в Премьер-Лиге принесли 23 гола. "Вест Бромвич" потерпел только одно поражение в шести последних встречах с "белым" на "Хоторнс" в рамках чемпионата, одержав четыре победы.



Полузащитник "Вест Бромвича" Джейк Ливермор продолжает отбывать дисквалификацию. Кайл Бартли, Конор Таунсенд и Хэл Робсон-Кану по-прежнему травмированы.



У защитника "Лидса" Диего Льоренте случился рецидив на тренировке. Также вне игры Робин Кох и Лиам Купер.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 23:00 Онлайн-трансляция



У "Манчестер Юнайтед" порядок с атакой, но вот игра в обороне оставляет желать лучшего, что и привело к потере двух очков против "Лестера" (2:2). У "Вулверхэмптона" обратная проблема — полноценно заменить Рауля Хименеса впереди оказалось некому. "Красные дьяволы" не потерпели ни одного поражения в девяти последних домашних встречах с "волками" в рамках чемпионата, включая шесть побед.



Небольшие болячки против "Лестера" получили игроки "Юнайтед" Даниэль Джеймс и Маркус Рэшфорд. Виктор Линделеф и Аарон Ван-Биссака травмированы.



"Вулверхэмптон" вынужден обходиться без Вилли Боли, Хонни, Леандера Дендонкера и Хименеса.