Саттон: "Челси" в кризисе"

Экс-нападающий "Челси" Крис Саттон считает, что "синие" переживают полноценный кризис.

Накануне "Челси" добыл только ничью в домашнем противостоянии с "Астон Виллой" (1:1) и теперь находится в шести очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", у которого вдобавок есть матч в запасе.



Саттон чувствует, что под главным тренером "синих" Фрэнком Лэмпардом всерьез зашатается кресло, если серия неудачных результатов не будет быстро прервана.



"В данный момент они являются клубом, находящимся в кризисе, потому что выступают ниже своего уровня. Они беззубы, и Фрэнку нужно как можно скорее одержать пару побед, иначе, как мы знаем по "Челси", все может закончиться плохо".



"Нравится нам это или нет, это совершенно другой сезон для Фрэнка. Он под давлением, он потратил кучу денег. Теперь давление будет только нарастать".



"Я не хочу делать поспешных выводов насчет Фрэнка и "Челси", потому что, если они выиграют три матча подряд, они выйдут на второе место, и мы будем снова говорить: "Могут ли они выиграть титул?" Так уж это устроено".



"Но я не думаю, что "Челси" может выиграть титул. Они должны снова нащупать свою игру, войти в ритм", — сообщил Саттон BBC Radio 5 Live.