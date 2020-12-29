Ковачич: "Хаверц становится лучше с каждым матчем"

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич выразил уверенность, что Кай Хаверц станет большой звездой для "синих".

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" из "Байера" за 71 миллион фунтов, Хаверц все еще находится в процессе адаптации к английскому футболу. В 14 матчах этого сезона Премьер-Лиги Кай забил один гол и отдал одну результативную передачу.



Однако Ковачич наблюдает прогресс в игре Хаверца и верит, что 21-летнего немца ждет звездное будущее.



"Мне очень нравится Кай Хаверц. Он такой талантливый игрок. "Челси" совершил отличное приобретение. Он станет игроком огромной важности для "Челси" и для мирового футбола, я уверен в этом".



"У него огромный потенциал. Он такой элегантный игрок. Ему просто нужно научиться играть в Премьер-Лиге, вот и все. Это сложная лига, где играют в высоком темпе, и ему нужно привыкнуть к этому. Матч за матчем он становится лучше, поэтому у меня нет никаких опасений насчет Кая", — сообщил Ковачич официальному веб-сайту "Челси".