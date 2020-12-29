Ковачич: "Хаверц становится лучше с каждым матчем"

Кай Хаверц Полузащитник "Челси" Матео Ковачич выразил уверенность, что Кай Хаверц станет большой звездой для "синих".

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" из "Байера" за 71 миллион фунтов, Хаверц все еще находится в процессе адаптации к английскому футболу. В 14 матчах этого сезона Премьер-Лиги Кай забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Однако Ковачич наблюдает прогресс в игре Хаверца и верит, что 21-летнего немца ждет звездное будущее.

"Мне очень нравится Кай Хаверц. Он такой талантливый игрок. "Челси" совершил отличное приобретение. Он станет игроком огромной важности для "Челси" и для мирового футбола, я уверен в этом".

"У него огромный потенциал. Он такой элегантный игрок. Ему просто нужно научиться играть в Премьер-Лиге, вот и все. Это сложная лига, где играют в высоком темпе, и ему нужно привыкнуть к этому. Матч за матчем он становится лучше, поэтому у меня нет никаких опасений насчет Кая", — сообщил Ковачич официальному веб-сайту "Челси".


Метки Ковачич, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2020 13:00

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