Терри: "Кристенсен должен был подняться"

Джек Грилиш и Андреас Кристенсен Легенда "Челси" Джон Терри упрекнул защитника "синих" Андреаса Кристенсена после вчерашнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Накануне Терри помог "Астон Вилле", где он трудится ассистентом Дина Смита, отобрать очки у "Челси" — 1:1.

Свой ответный гол "вилланы" забили в результате комбинации, которая началась со столкновения Джека Грилиша и как раз Кристенсена. Андреас остался на газоне и из положения лежа наблюдал, как его команда пропускает.

При этом 24-летний датчанин, получивший редкую возможность выйти в стартовом составе "синих", избежал травмы и смог продолжить игру.

"Джон, ты сам, наверное, был бы в ярости от такого ответного гола. Это не по-спортивному", — написал один из болельщиков к записи Терри в инстаграме по поводу возвращения Джона на "Стэмфорд Бридж".

"Он должен был подняться", — ответил Терри на этот комментарий, дав понять, что не одобряет поведение Кристенсена.


Метки Астон Вилла, Кристенсен, Премьер-Лига, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2020 12:00

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  1. brown-ale 29.12.2020 12:54 # brown-ale
    В лучших традициях Бускетса.

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  2. gunars 29.12.2020 12:41 # gunars
    правильно говорит, гпенсы все симулянты. Он же сам был таким))

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  3. ddarqi 29.12.2020 12:40 # ddarqi
    не ну это прикол, Грилиш встал и после стыка предголевой пас дал, а этот неддозащитник все еще лежал, чипсы принесли бы ему хотя бы что ли, гол позырить

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  4. yamateh 29.12.2020 12:39 # yamateh
    На самом деле Терри сказал, что Кристенсена должны были продать.

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