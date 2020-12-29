Терри: "Кристенсен должен был подняться"
Легенда "Челси" Джон Терри упрекнул защитника "синих" Андреаса Кристенсена после вчерашнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".
Накануне Терри помог "Астон Вилле", где он трудится ассистентом Дина Смита, отобрать очки у "Челси" — 1:1.
Свой ответный гол "вилланы" забили в результате комбинации, которая началась со столкновения Джека Грилиша и как раз Кристенсена. Андреас остался на газоне и из положения лежа наблюдал, как его команда пропускает.
При этом 24-летний датчанин, получивший редкую возможность выйти в стартовом составе "синих", избежал травмы и смог продолжить игру.
"Джон, ты сам, наверное, был бы в ярости от такого ответного гола. Это не по-спортивному", — написал один из болельщиков к записи Терри в инстаграме по поводу возвращения Джона на "Стэмфорд Бридж".
"Он должен был подняться", — ответил Терри на этот комментарий, дав понять, что не одобряет поведение Кристенсена.
@premierleague please explain to me how this shouldn’t be disallowed for a foul on Andreas Christensen?@ChelseaFC pic.twitter.com/nihBAEebVo— Hakim Ziyech▫️ (@HakiimZiyech22) December 28, 2020
29.12.2020 12:00
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Последние комментарии:
В лучших традициях Бускетса.
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правильно говорит, гпенсы все симулянты. Он же сам был таким))
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не ну это прикол, Грилиш встал и после стыка предголевой пас дал, а этот неддозащитник все еще лежал, чипсы принесли бы ему хотя бы что ли, гол позырить
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На самом деле Терри сказал, что Кристенсена должны были продать.
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