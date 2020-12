Терри: "Кристенсен должен был подняться"

Легенда "Челси" Джон Терри упрекнул защитника "синих" Андреаса Кристенсена после вчерашнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Накануне Терри помог "Астон Вилле", где он трудится ассистентом Дина Смита, отобрать очки у "Челси" — 1:1.



Свой ответный гол "вилланы" забили в результате комбинации, которая началась со столкновения Джека Грилиша и как раз Кристенсена. Андреас остался на газоне и из положения лежа наблюдал, как его команда пропускает.



При этом 24-летний датчанин, получивший редкую возможность выйти в стартовом составе "синих", избежал травмы и смог продолжить игру.



"Джон, ты сам, наверное, был бы в ярости от такого ответного гола. Это не по-спортивному", — написал один из болельщиков к записи Терри в инстаграме по поводу возвращения Джона на "Стэмфорд Бридж".



"Он должен был подняться", — ответил Терри на этот комментарий, дав понять, что не одобряет поведение Кристенсена.





@premierleague please explain to me how this shouldn’t be disallowed for a foul on Andreas Christensen?@ChelseaFC pic.twitter.com/nihBAEebVo