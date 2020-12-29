Лэмпард надеется преодолеть спад с помощью Зийеша

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется, что возвращение вингера Хакима Зийеша поможет его команде преодолеть спад.

Этот календарный год "Челси" завершил со всего одной победой в пяти последних матчах Премьер-Лиги, в результате откатившись за пределы топ-4.



Этот упадок формы совпал с потерей Зийеша, который получил травму задней поверхности бедра против "Лидса" 5 декабря.



Хаким не играл против "Астон Виллы" накануне, но может вернуться к воскресному матчу против "Манчестер Сити", если, конечно, эта встреча не будет отложена. И Лэмпард возлагает большие надежды на своего марокканского волшебника.



"Думаю, Хаким был очень эффективен для нас в плане его игры, результативных передач, голов и созданных моментов".



"С ним наша игра была очень живой. Когда теряешь игроков такого уровня, это ощущается, и мы хотим, чтобы он вернулся", — цитирует Лэмпарда ESPN.