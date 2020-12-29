Заха стал целью для "Милана"

Итальянский "Милан" готов осуществить мечту вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захе о переходе в топ-клуб.

Вот уже достаточно давно Заха не скрывает своего желания уйти из "Пэлас" на повышение, поиграть в еврокубках и побороться за трофеи.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, такую возможность Уилфриду уже в следующем месяце может предложить "Милан".



Несмотря на глобальный экономический кризис, "Милан" готов напрячься и купить Заху ради уникальной возможности — возможности прервать гегемонию "Ювентуса" и выиграть свой первый титул Серии А за последние 10 лет.



В данный момент именно "Милан" лидирует в Серии А, не проиграв ни одного из 14 матчей этого сезона, и на "Сан-Сиро" чувствуют, что 28-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара способен помочь клубу сделать рывок к заветной цели.



Добавим, что сейчас Заха проводит очередной убедительный сезон, накануне против "Лестера" (1:1) забив свой восьмой гол в рамках Премьер-Лиги.