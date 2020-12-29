Пьюлис продержался в "Шеффилд Уэнсдей" только 45 дней

Тони Пьюлис был уволен с поста главного тренера "Шеффилд Уэнсдей" спустя 45 после своего назначения.

Известный по работе со "Стоуком", "Вест Бромвичем" и "Мидлсбро" специалист возглавил "Уэнсдей" 13 ноября, приняв команду из рук Гарри Монка.



С тех пор Пьюлис выиграл только один из 10 своих матчей — 1:0 против "Ковентри" 19 декабря — и не сумел увести "сов" из зоны вылета Чемпионшипа.



"С момента назначения Тони Пьюлиса игра и результаты не соответствовали ожидаемому уровню".



"Были и другие причины, подтолкнувшие нас к этому решению, но что касается футбольного поля, семь набранных очков из 30 возможных — это неприемлемо", — сообщил президент "Уэнсдей" Дейфон Чансири, чей клуб сейчас занимает предпоследнее место в Чемпионшипе.