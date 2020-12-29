"Арсенал" подтвердил коронавирус у Габриэля

"Арсенал" подтвердил, что защитник Габриэль Магальяэс заразился коронавирусом и теперь пропустит два ближайших матча.

Напомним, Габриэль не принимал участие в победе 3:1 над "Челси" в минувшую субботу. "Канониры" объясняли это тем, что бразилец был в близком контакте с лицом, заразившимся COVID-19.



Однако в понедельник коронавирус был подтвержден и у самого Габриэля. В соответствии с протоколами британского правительства и Премьер-Лиги защитник оказался на карантине.



Таким образом, теперь Габриэль пропустит выезды к "Брайтону" и "Вест Бромвичу", но может вернуться к домашнему матчу против "Ньюкасла" 9 января.