Ферран Торрес готов играть нападающего в "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес выразил готовность помогать своей команде в качестве нападающего.

В этом сезоне "Сити" испытывает колоссальные проблемы с голами. В рамках Премьер-Лиги Габриэль Жезус забил только два мяча, Серхио Агуэро — ни одного.



В минувшую субботу главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола решил сыграть с Торресом на острие, и Ферран не подвел, отличившись в восьмой раз в этом сезоне с учетом всех соревнований.



20-летний испанец, купленный в минувшее трансферное окно у "Валенсии" за 20 миллионов фунтов, надеется, что со временем его вклад в голы команды только возрастет.



"Я комфортно чувствую себя в качестве нападающего, и я был рад забить этот гол. Я просто должен продолжать работать над тем, чтобы забивать больше!"



"Для нас важно забивать голы и хорошо играть впереди, но столь же важно не пропускать и хорошо обороняться. Как раз это мы и делаем", — сообщил Торрес официальному веб-сайту "Сити".