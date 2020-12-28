Ферран Торрес готов играть нападающего в "Сити"
Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес выразил готовность помогать своей команде в качестве нападающего.
В этом сезоне "Сити" испытывает колоссальные проблемы с голами. В рамках Премьер-Лиги Габриэль Жезус забил только два мяча, Серхио Агуэро — ни одного.
В минувшую субботу главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола решил сыграть с Торресом на острие, и Ферран не подвел, отличившись в восьмой раз в этом сезоне с учетом всех соревнований.
20-летний испанец, купленный в минувшее трансферное окно у "Валенсии" за 20 миллионов фунтов, надеется, что со временем его вклад в голы команды только возрастет.
"Я комфортно чувствую себя в качестве нападающего, и я был рад забить этот гол. Я просто должен продолжать работать над тем, чтобы забивать больше!"
"Для нас важно забивать голы и хорошо играть впереди, но столь же важно не пропускать и хорошо обороняться. Как раз это мы и делаем", — сообщил Торрес официальному веб-сайту "Сити".
28.12.2020 23:00
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