Моуриньо хочет пригласить Рамоса в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо следит за ситуацией вокруг капитана "Реала" Серхио Рамоса.

С 2010 по 2013 год Моуриньо тренировал Рамоса в "Реале", и вместе они выиграли Ла Лигу с Кубком Испании.



Моуриньо прекрасно осведомлен, что контракт Рамоса истекает в конце этого сезона, и уже с января защитник сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Как сообщает Evening Standard, Жозе убежден, что 34-летний испанец, со своим колоссальным опытом, смог бы стать для "шпор" такой же важной фигурой, как стал Тиаго Силва для "Челси".



Помимо Рамоса, "Тоттенхэм" также сохраняет интерес к защитнику "Интера" Милану Шкриниару, которого не смог заполучить в летнее трансферное окно.