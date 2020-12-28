"Сити" разрешат отложить полуфинал Кубка Лиги при необходимости

Футбольная Лига разрешит "Манчестер Сити" отложить полуфинальный матч Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед", если на то будет необходимость.

Ранее днем "Сити" объявил о вспышке коронавируса внутри клуба, в связи с чем назначенный на вечер понедельника матч Премьер-Лиги против "Эвертона" был отложен.



"Горожане" также сообщают о закрытии своей базы на неопределенное время, в связи с чем команда Хосепа Гвардиолы не только не сможет играть в футбол, но и даже тренироваться.



На 3 января у "Сити" запланировал выезд к "Челси" в рамках Премьер-Лиги, а тремя днями позже "горожан" ждет дерби Манчестера на "Олд Траффорд" в Кубке Лиги.



Ранее в этом сезоне Футбольная Лига, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, присудила техническое поражение "Лейтон Ориент", который не смог сыграть с "Тоттенхэмом" из-за вспышки коронавируса.



На сей раз, утверждает Daily Mirror, Футбольная Лига поступит гибче и разрешит отложить полуфинал между "Сити" и "Юнайтед", если обладатели Кубка Лиги трех предыдущих сезонов не будут готовы сыграть 6 января.