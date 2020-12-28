"Сити" разрешат отложить полуфинал Кубка Лиги при необходимости

Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг Футбольная Лига разрешит "Манчестер Сити" отложить полуфинальный матч Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед", если на то будет необходимость.

Ранее днем "Сити" объявил о вспышке коронавируса внутри клуба, в связи с чем назначенный на вечер понедельника матч Премьер-Лиги против "Эвертона" был отложен.

"Горожане" также сообщают о закрытии своей базы на неопределенное время, в связи с чем команда Хосепа Гвардиолы не только не сможет играть в футбол, но и даже тренироваться.

На 3 января у "Сити" запланировал выезд к "Челси" в рамках Премьер-Лиги, а тремя днями позже "горожан" ждет дерби Манчестера на "Олд Траффорд" в Кубке Лиги.

Ранее в этом сезоне Футбольная Лига, под эгидой которой проводится Кубок Лиги, присудила техническое поражение "Лейтон Ориент", который не смог сыграть с "Тоттенхэмом" из-за вспышки коронавируса.

На сей раз, утверждает Daily Mirror, Футбольная Лига поступит гибче и разрешит отложить полуфинал между "Сити" и "Юнайтед", если обладатели Кубка Лиги трех предыдущих сезонов не будут готовы сыграть 6 января.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. kos9k 28.12.2020 21:58 # kos9k
    ЛФК играл 3-м составом в прошлом сезоне в кубке против Виллы, тут же все разрешено, заебись))

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  2. manutd-20champ 28.12.2020 21:54 # manutd-20champ
    ха ха, почему бы и нет.
    манситимэн, пиздани чё-нибудь

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  3. edgarkuznetsov 28.12.2020 21:12 # edgarkuznetsov
    Чёт совсем прихуели

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  4. scauzer11 28.12.2020 21:01 # scauzer11
    теперь что, все матчи их которые должны были быть за 10-14 дней будут перенесены что ли?

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