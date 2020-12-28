"Лестер" ушел от поражения на "Селхерст Парк"
Поздний гол Харви Барнса позволил "Лестеру" вырвать ничью 1:1 в гостях у "Кристал Пэлас" и выйти на второе место в Премьер-Лиге.
"Лисы" лучше выглядели в начале матча, хотя моментов не имели. Тем не менее, давление гостей привело к назначению пенальти на 18-й минуте — Люк Томас нарвался на фол Джеймса Томкинса на краю штрафной. Исполнять 11-метровый взялся Келечи Ихеаначо и не смог пробить Висенте Гуаиту.
Несмотря на осечку с пенальти, "Лестер" продолжил играть первым номером и до перерыва создал еще несколько неплохих моментов. Однажды мяч попал в каркас ворот, а на 30-й минуте Ихеаначо головой пробил мимо с пары метров.
"Пэлас" до перерыва ни разу не потревожил Каспера Шмейхеля, но с началом второго тайма стал огрызаться, а на 58-й минуте даже открыл счет. Уилфрид Заха открылся на дальнем краю вратарской площади и пробил в касание по летящему мяч после передачи с фланга, поразив ближний угол голкипера "Лестера" — 1:0.
Во втором тайме игра у "лис" совершенно не клеилась, моменты не возникали. Выход на замену Джейми Варди тоже ничего не изменил.
Однако на 83-й минуте счет стал равным. Харви Барнс взял игру на себя и, находясь в окружении трех оппонентов, нашел возможность пробить с линии штрафной площади — 1:1.
Гости активизировались и даже попытались вырвать победу, но "Пэлас" не был настроен на третье подряд поражение.
"Лестер" очень сильно выступает на выезде в этом сезоне, но здесь что-то пошло не так. "Лисы" не воплотили свое игровое преимущество в гол до перерыва, хотя имели для этого и моменты, и даже пенальти, а во втором тайме пропустили и поставили себя в затруднительное положение.
"Кристал Пэлас" — "Лестер". Отчет о матче
28.12.2020 19:55
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ехехе а чо можно. Пацан топчик. Клопп сделает Легендой
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Всё-таки Роджерс хорош, любым составом набирает очки. 7 замен по сравнению с предыдущим матчем. Убери Барнса и Эванса и это средний уровень ЧШ. И с этим составом:
Владение 33-67
Удары 4-17
Пасы 298-605
!!!
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Завтра аллегри назначать. Скриньте
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Это Жоржиньо смеётся с аналитики сасача унитазова, который нихера не отупляет любые формы рофла
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не хря ихеаначу шарлатан слил
варди бы забил пенку
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Барнс топчик. в Ливерпуль через год на место Лалалы
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