"Лестер" ушел от поражения на "Селхерст Парк"

Харви Барнс Поздний гол Харви Барнса позволил "Лестеру" вырвать ничью 1:1 в гостях у "Кристал Пэлас" и выйти на второе место в Премьер-Лиге.

"Лисы" лучше выглядели в начале матча, хотя моментов не имели. Тем не менее, давление гостей привело к назначению пенальти на 18-й минуте — Люк Томас нарвался на фол Джеймса Томкинса на краю штрафной. Исполнять 11-метровый взялся Келечи Ихеаначо и не смог пробить Висенте Гуаиту.

Несмотря на осечку с пенальти, "Лестер" продолжил играть первым номером и до перерыва создал еще несколько неплохих моментов. Однажды мяч попал в каркас ворот, а на 30-й минуте Ихеаначо головой пробил мимо с пары метров.

"Пэлас" до перерыва ни разу не потревожил Каспера Шмейхеля, но с началом второго тайма стал огрызаться, а на 58-й минуте даже открыл счет. Уилфрид Заха открылся на дальнем краю вратарской площади и пробил в касание по летящему мяч после передачи с фланга, поразив ближний угол голкипера "Лестера" — 1:0.

Во втором тайме игра у "лис" совершенно не клеилась, моменты не возникали. Выход на замену Джейми Варди тоже ничего не изменил.

Однако на 83-й минуте счет стал равным. Харви Барнс взял игру на себя и, находясь в окружении трех оппонентов, нашел возможность пробить с линии штрафной площади — 1:1.

Гости активизировались и даже попытались вырвать победу, но "Пэлас" не был настроен на третье подряд поражение.

"Лестер" очень сильно выступает на выезде в этом сезоне, но здесь что-то пошло не так. "Лисы" не воплотили свое игровое преимущество в гол до перерыва, хотя имели для этого и моменты, и даже пенальти, а во втором тайме пропустили и поставили себя в затруднительное положение.

"Кристал Пэлас" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2020 19:55

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Последние комментарии:




  1. srapt 28.12.2020 20:05 # srapt
    Игрок мадридского "Реала" бельгиец Эден Азар может вернуться в АПЛ, сообщает Sky Sports. Игрок разочарован стартом своей карьеры в Испании и хочет вернуться в хорошо знакомый ему АПЛ. В услугах игрока могут быть заинтересованы "Ливерпуль" и "ПСЖ". Египтянин Мохаммед Салах может уехать в обратном направлении в мадридский "Реал".

    ехехе а чо можно. Пацан топчик. Клопп сделает Легендой

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  2. sausage 28.12.2020 20:04 # sausage
    Всё-таки Роджерс хорош, любым составом набирает очки. 7 замен по сравнению с предыдущим матчем. Убери Барнса и Эванса и это средний уровень ЧШ. И с этим составом:
    Владение 33-67
    Удары 4-17
    Пасы 298-605
    !!!

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  3. j-silver 28.12.2020 20:02 # j-silver
    Завтра аллегри назначать. Скриньте

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  4. narcot 28.12.2020 20:02 # narcot
    Когда бучвачка уже от ковид сгниет

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  5. narcot 28.12.2020 20:00 # narcot
    Украинский суд – самый честный в мире. Он признал вину футболиста «Металлиста» в ДТП и оштрафовал всего на 10 евро. Дмитрий Кравченко, будучи сильно пьяным, протаранил три автомобиля. И за это ему ничего не было

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  6. geniusss 28.12.2020 19:59 # geniusss
    https://logos.sports.ru/image/player/jorginho_19911220?height=120&;;width=12
    Это Жоржиньо смеётся с аналитики сасача унитазова, который нихера не отупляет любые формы рофла

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  7. superperez101 28.12.2020 19:58 # superperez101
    не хря ихеаначу шарлатан слил
    варди бы забил пенку

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  8. srapt 28.12.2020 19:58 # srapt
    Барнс топчик. в Ливерпуль через год на место Лалалы

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