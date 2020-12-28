"Лестер" ушел от поражения на "Селхерст Парк"

Поздний гол Харви Барнса позволил "Лестеру" вырвать ничью 1:1 в гостях у "Кристал Пэлас" и выйти на второе место в Премьер-Лиге.

"Лисы" лучше выглядели в начале матча, хотя моментов не имели. Тем не менее, давление гостей привело к назначению пенальти на 18-й минуте — Люк Томас нарвался на фол Джеймса Томкинса на краю штрафной. Исполнять 11-метровый взялся Келечи Ихеаначо и не смог пробить Висенте Гуаиту.



Несмотря на осечку с пенальти, "Лестер" продолжил играть первым номером и до перерыва создал еще несколько неплохих моментов. Однажды мяч попал в каркас ворот, а на 30-й минуте Ихеаначо головой пробил мимо с пары метров.



"Пэлас" до перерыва ни разу не потревожил Каспера Шмейхеля, но с началом второго тайма стал огрызаться, а на 58-й минуте даже открыл счет. Уилфрид Заха открылся на дальнем краю вратарской площади и пробил в касание по летящему мяч после передачи с фланга, поразив ближний угол голкипера "Лестера" — 1:0.



Во втором тайме игра у "лис" совершенно не клеилась, моменты не возникали. Выход на замену Джейми Варди тоже ничего не изменил.



Однако на 83-й минуте счет стал равным. Харви Барнс взял игру на себя и, находясь в окружении трех оппонентов, нашел возможность пробить с линии штрафной площади — 1:1.



Гости активизировались и даже попытались вырвать победу, но "Пэлас" не был настроен на третье подряд поражение.



"Лестер" очень сильно выступает на выезде в этом сезоне, но здесь что-то пошло не так. "Лисы" не воплотили свое игровое преимущество в гол до перерыва, хотя имели для этого и моменты, и даже пенальти, а во втором тайме пропустили и поставили себя в затруднительное положение.



"Кристал Пэлас" — "Лестер". Отчет о матче