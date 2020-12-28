Матч между "Эвертоном" и "Сити" отложен

Гудисон Парк Запланированный на вечер понедельника матч Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" был отложен из-за вспышки коронавируса в стане "горожан".

Это уже второй в нынешнем сезоне Премьер-Лиги матч, отложенный на неопределенное время из-за COVID-19. Первым стало противостояние "Астон Виллы" и "Ньюкасла" ранее в декабре.

Напомним, еще на Рождество "Сити" объявил, что коронавирусом заразились защитник Кайл Уолкер, нападающий Габриэль Жезус и двое сотрудников клуба.

Новый раунд тестирования, сообщает Daily Mail, выявил еще пять положительных результатов в стане клуба с "Этихад". По этой причине было решено, что играть на "Гудисон Парк" будет слишком рискованно.

"Сити" подчеркивает, что это совместное решение двух клубов и Премьер-Лиги.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2020 19:15

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Последние комментарии:




  1. edgarkuznetsov 28.12.2020 20:00 # edgarkuznetsov
    Конченные , чтоб меньше играть и отдохнуть в боксинг дэй

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  2. scauzer11 28.12.2020 19:55 # scauzer11
    помнится писали, что никого не будет волновать сколько у вас здоровых и больных в команде и матчи не будут отменять, а тут делают абсолютно наоборот!

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  3. manutd-20champ 28.12.2020 19:28 # manutd-20champ
    почему не играть теми, кто здоров?
    другие клубы так и делают.
    всё покупается и всё продаётся.

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  4. red-devil-4ever 28.12.2020 19:26 # red-devil-4ever
    походу все идет ко второму локдауну, в чемпионшипе уже все по говну идет

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  5. brown-ale 28.12.2020 19:24 # brown-ale
    Ссыкотно было ехать к Эвертону, который форму набрал, вот и попросили Джизуса подышать на других игроков.

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  6. jirrort 28.12.2020 19:22 # jirrort
    Насекомое опять насосало инфа сотка

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  7. tigerpool 28.12.2020 19:22 # tigerpool
    Шейхи купили короновирус

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