Матч между "Эвертоном" и "Сити" отложен

Запланированный на вечер понедельника матч Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" был отложен из-за вспышки коронавируса в стане "горожан".

Это уже второй в нынешнем сезоне Премьер-Лиги матч, отложенный на неопределенное время из-за COVID-19. Первым стало противостояние "Астон Виллы" и "Ньюкасла" ранее в декабре.



Напомним, еще на Рождество "Сити" объявил, что коронавирусом заразились защитник Кайл Уолкер, нападающий Габриэль Жезус и двое сотрудников клуба.



Новый раунд тестирования, сообщает Daily Mail, выявил еще пять положительных результатов в стане клуба с "Этихад". По этой причине было решено, что играть на "Гудисон Парк" будет слишком рискованно.



"Сити" подчеркивает, что это совместное решение двух клубов и Премьер-Лиги.