Матч между "Эвертоном" и "Сити" отложен
Запланированный на вечер понедельника матч Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" был отложен из-за вспышки коронавируса в стане "горожан".
Это уже второй в нынешнем сезоне Премьер-Лиги матч, отложенный на неопределенное время из-за COVID-19. Первым стало противостояние "Астон Виллы" и "Ньюкасла" ранее в декабре.
Напомним, еще на Рождество "Сити" объявил, что коронавирусом заразились защитник Кайл Уолкер, нападающий Габриэль Жезус и двое сотрудников клуба.
Новый раунд тестирования, сообщает Daily Mail, выявил еще пять положительных результатов в стане клуба с "Этихад". По этой причине было решено, что играть на "Гудисон Парк" будет слишком рискованно.
"Сити" подчеркивает, что это совместное решение двух клубов и Премьер-Лиги.
28.12.2020 19:15
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Последние комментарии:
Конченные , чтоб меньше играть и отдохнуть в боксинг дэй
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помнится писали, что никого не будет волновать сколько у вас здоровых и больных в команде и матчи не будут отменять, а тут делают абсолютно наоборот!
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почему не играть теми, кто здоров?
другие клубы так и делают.
всё покупается и всё продаётся.
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походу все идет ко второму локдауну, в чемпионшипе уже все по говну идет
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Ссыкотно было ехать к Эвертону, который форму набрал, вот и попросили Джизуса подышать на других игроков.
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Насекомое опять насосало инфа сотка
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Шейхи купили короновирус
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