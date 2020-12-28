Кавани не будет наказан за грубую игру против Мины

Йерри Мина и Эдинсон Кавани Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не будет наказан FA за свою грубость в отношении защитника "Эвертона" Йерри Мины.

Во время победного для "красных дьяволов" матча 1/4 финала Кубка Лиги на "Гудисон Парк" в прошлую среду (0:2) Кавани схватил Мину за горло и повалил оппонента на газон.

Рефери Энди Мэдли не применил никаких санкций к Эдинсону, а обратиться к VAR просто не мог — система видеопомощи будет доступна арбитрам в Кубе Лиги, только начиная с полуфинальной стадии.

Тем не менее, как сообщает The Telegraph, Ассоциация не будет выдвигать обвинений в адрес Кавани на основании изучения видеоповторов.

Данное решение держится на послематчевом отчете Мэдли, который подтвердил, что видел инцидент и сознательно решил не показывать 33-летнему уругвайцу желтую или красную карточку.

Добавим, над Кавани все еще висит угроза дисквалификации за сообщение расистского характера в инстаграме. У Эдинсона остается ровно неделя, чтобы объяснить FA, почему он использовал фразу "gracias negrito".


Метки FA, Кавани, Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Мина, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2020 19:00

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  1. gunars 28.12.2020 19:24 # gunars
    Джаку удалили просто за толчок, а тут прям за кирдык но даже без желтых. Браво!!!

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  2. asnural 28.12.2020 19:15 # asnural
    Не, мумушникам можно и по ебальникам бить

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  3. liverfun 28.12.2020 19:12 # liverfun
    эвертон нихуя не жалко, но недавно джаку за меньшее удаляли, судьи опять двойные стандарты демонстрируют.
    думал, с той пенки брайтона против ливерпуля кто-то задумается над своей работой, особенно,когда спустя неделю чилуэл абсолютно идентично ударил игрока лидса в штрафной, вот прям 1 в 1, и никто даже вар не стал смотреть, но похоже всем пох, работают также на отъебись и покрывают друг друга

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  4. bucha57 28.12.2020 19:09 # bucha57
    Блин Кавани нормальный мужик, к чёрным нетолерантен, педиков не любит. Чего мина к нему обниматься полез то?

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  5. fanstevengerrard 28.12.2020 19:02 # fanstevengerrard
    Так он же за муму, лол)

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