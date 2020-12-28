Кавани не будет наказан за грубую игру против Мины
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не будет наказан FA за свою грубость в отношении защитника "Эвертона" Йерри Мины.
Во время победного для "красных дьяволов" матча 1/4 финала Кубка Лиги на "Гудисон Парк" в прошлую среду (0:2) Кавани схватил Мину за горло и повалил оппонента на газон.
Рефери Энди Мэдли не применил никаких санкций к Эдинсону, а обратиться к VAR просто не мог — система видеопомощи будет доступна арбитрам в Кубе Лиги, только начиная с полуфинальной стадии.
Тем не менее, как сообщает The Telegraph, Ассоциация не будет выдвигать обвинений в адрес Кавани на основании изучения видеоповторов.
Данное решение держится на послематчевом отчете Мэдли, который подтвердил, что видел инцидент и сознательно решил не показывать 33-летнему уругвайцу желтую или красную карточку.
Добавим, над Кавани все еще висит угроза дисквалификации за сообщение расистского характера в инстаграме. У Эдинсона остается ровно неделя, чтобы объяснить FA, почему он использовал фразу "gracias negrito".
Cavani throwing Mina to the ground. Should've been sent off at 0-0. Cavani goes on to score the winner. pic.twitter.com/GwJCaNwCJQ— Free 8 (@unorthodoxcam) December 23, 2020
28.12.2020 19:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Джаку удалили просто за толчок, а тут прям за кирдык но даже без желтых. Браво!!!
(ответить)
Не, мумушникам можно и по ебальникам бить
(ответить)
эвертон нихуя не жалко, но недавно джаку за меньшее удаляли, судьи опять двойные стандарты демонстрируют.
думал, с той пенки брайтона против ливерпуля кто-то задумается над своей работой, особенно,когда спустя неделю чилуэл абсолютно идентично ударил игрока лидса в штрафной, вот прям 1 в 1, и никто даже вар не стал смотреть, но похоже всем пох, работают также на отъебись и покрывают друг друга
(ответить)
Блин Кавани нормальный мужик, к чёрным нетолерантен, педиков не любит. Чего мина к нему обниматься полез то?
(ответить)
Так он же за муму, лол)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий