Кавани не будет наказан за грубую игру против Мины

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не будет наказан FA за свою грубость в отношении защитника "Эвертона" Йерри Мины.

Во время победного для "красных дьяволов" матча 1/4 финала Кубка Лиги на "Гудисон Парк" в прошлую среду (0:2) Кавани схватил Мину за горло и повалил оппонента на газон.



Рефери Энди Мэдли не применил никаких санкций к Эдинсону, а обратиться к VAR просто не мог — система видеопомощи будет доступна арбитрам в Кубе Лиги, только начиная с полуфинальной стадии.



Тем не менее, как сообщает The Telegraph, Ассоциация не будет выдвигать обвинений в адрес Кавани на основании изучения видеоповторов.



Данное решение держится на послематчевом отчете Мэдли, который подтвердил, что видел инцидент и сознательно решил не показывать 33-летнему уругвайцу желтую или красную карточку.



Добавим, над Кавани все еще висит угроза дисквалификации за сообщение расистского характера в инстаграме. У Эдинсона остается ровно неделя, чтобы объяснить FA, почему он использовал фразу "gracias negrito".





Cavani throwing Mina to the ground. Should've been sent off at 0-0. Cavani goes on to score the winner. pic.twitter.com/GwJCaNwCJQ