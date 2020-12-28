Артета: "Я страдал"
Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал, как сильно страдал в последние недели, когда результаты "канониров" оставляли желать сильно лучшего.
Обыграв "Челси" со счетом 3:1 в минувшую субботу, "Арсенал" прервал свою серию из семи матчей без побед в Премьер-Лиге.
На протяжении этого периода ходили разговоры о возможном увольнении Артеты и о том, что "канониры" могут окунуться в борьбу за выживание. Микель это очень тяжело переживал.
"Естественно, из-за результатов в последние недели все мы страдали, я страдал. Я чувствую себя очень ответственным. Я хочу, чтобы мы были так успешны, и в сложившейся ситуации я хочу вложить всю свою страсть, все свои знания и силы, чтобы как можно скорее наладить ситуацию".
"Чтобы сделать это, мы должны побеждать в футбольных матчах и быть стабильными, выиграв себе немного времени. Когда у меня не получается, я чувствую, что подвожу клуб, наш персонал и, естественно, наших фанатов".
"Это опустошает, это разочаровывает, и это больно. В то же время я знаю, что мы должны сражаться, чтобы ситуация наладилась".
"Когда в сложные моменты ты видишь этих людей, которые готовы сражаться вместе со мной, ты испытываешь воодушевление и получаешь энергию, чтобы не опускать руки", — цитирует Артету Daily Mail.
28.12.2020 18:00
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Последние комментарии:
щас скаузер тебе пролает своё мнение : не должен тренер так ныть,докажи...с челсюками вышло, давай дальше гни свою линию...хм...авось выведет кривая...
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Заголовок прям радость для членососа88
Сейчас вылезет из под шконаря и пролает свое мнение)
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