Артета: "Я страдал"

Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал, как сильно страдал в последние недели, когда результаты "канониров" оставляли желать сильно лучшего.

Обыграв "Челси" со счетом 3:1 в минувшую субботу, "Арсенал" прервал свою серию из семи матчей без побед в Премьер-Лиге.



На протяжении этого периода ходили разговоры о возможном увольнении Артеты и о том, что "канониры" могут окунуться в борьбу за выживание. Микель это очень тяжело переживал.



"Естественно, из-за результатов в последние недели все мы страдали, я страдал. Я чувствую себя очень ответственным. Я хочу, чтобы мы были так успешны, и в сложившейся ситуации я хочу вложить всю свою страсть, все свои знания и силы, чтобы как можно скорее наладить ситуацию".



"Чтобы сделать это, мы должны побеждать в футбольных матчах и быть стабильными, выиграв себе немного времени. Когда у меня не получается, я чувствую, что подвожу клуб, наш персонал и, естественно, наших фанатов".



"Это опустошает, это разочаровывает, и это больно. В то же время я знаю, что мы должны сражаться, чтобы ситуация наладилась".



"Когда в сложные моменты ты видишь этих людей, которые готовы сражаться вместе со мной, ты испытываешь воодушевление и получаешь энергию, чтобы не опускать руки", — цитирует Артету Daily Mail.